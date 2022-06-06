الإثنين 06-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الجيش يشيع جثمان الشهيد الرائد الطيار بلال الشوفيين - صور

توقيع اتفاقية إنشاء مستشفى وجامعة طبية بـ 400 مليون دولار

دورة لبناء قدرات الشباب للعمل كأدلاء سياحيين بلواء الكورة

عجلون : لقاء تعريفي ببرامج صندوق الطاقة المتجددة

وزير الصحة يكلف 20 موظفا برئاسة مراكز صحية واقسام مستشفيات

ختام أعمال مؤتمر التربية وتكنولوجيا التعليم بالطفيلة

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من قباطية

اتحاد الجمعيات الخيرية يجري انتخاباته التكميلية لمحافظة العاصمة

التربية تطلق برنامج سياسة نظام إدارة المعلومات التربوية

الاحتلال يفرج عن أصغر أسير إداري من جنين

الإثنين، 06-06-2022 04:42 م

جمع عقوبة مكرر جنايات لتصل إلى 7 سنوات

96690796258b21a26a510bf3ad3485eb154b800bda0366ea369


الوكيل الإخباري - قضت محكمة جنايات مأدبا بجمع العقوبة بحق شخص كرَّر ارتكاب الجنايات لتصل إلى وضعه بالأشغال المؤقتة مدة سبع سنوات.

اضافة اعلان


وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الإثنين، إنَّ أحد الأشخاص المكررين لارتكاب الجناية تقدم بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه وعددها أربعة أحكام قضائية تضمنت كل منها عقوبة الأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه بدمج جميع العقوبات معا وتنفيذ احداها فقط وقضت بجمعها بما لا يزيد عن نصف الحد الأعلى للعقوبة وهي وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 7 سنوات والرسوم.


وأضافت أنَّ جمع العقوبات يأتي سنداً لأحكام المادة (72)، والتي أعطت للمحكمة صلاحية جمع العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة عن الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأشد الا بمقدار نصفها في الجنايات وبمقدار مثلها في الجنح، وذلك لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

الجيش يشيع جثمان الشهيد الرائد الطيار بلال الشوفيين - صور

q

توقيع اتفاقية إنشاء مستشفى وجامعة طبية بـ 400 مليون دولار

520223019836566519055

دورة لبناء قدرات الشباب للعمل كأدلاء سياحيين بلواء الكورة

5202230192625277025540

عجلون : لقاء تعريفي ببرامج صندوق الطاقة المتجددة

الهواري

وزير الصحة يكلف 20 موظفا برئاسة مراكز صحية واقسام مستشفيات

620224161536409537690

ختام أعمال مؤتمر التربية وتكنولوجيا التعليم بالطفيلة

أخبار متعلقة
o1p6jHIKsC1yX534l6fZwBMH2P7XxG1IDwbs8rRM

تشديد العقوبة بحق مكرر للسرقة إلى 6 سنوات

تفسير-رؤية-السرقة-في-المنام

تغليظ عقوبة شخص كرَّر السرقة ورفعها للسجن 11 سنة

تنزيل (3)

بلدية مأدبا: طرح عطاء خلطة اسفلتية للشوارع بقيمة مليون دينار

15780660_1292504517452406_457023696720231742_n

جلسة حوارية في مأدبا عن المرأة ودورها في القيادة

b0f68dcc95c21605ebeee17932388b6c

الأمانة: 6 آلاف طن نفايات تم رفعها ليلة العيد

كبد

قطب: لا علاقة للقاح كورونا بالتهاب الكبد الغامض