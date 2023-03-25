السبت 25-03-2023
الوكيل الاخباري

بلدية مادبا تباشر بتشجير المقابر

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السبت، 25-03-2023 02:09 م

بلدية مادبا تباشر بتشجير المقابر

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الوكيل الإخباري-  باشرت بلدية مادبا الكبرى اليوم السبت، بزراعة المقابر وتشجيرها وذلك ضمن خطتها في المحافظة على نظافة المقابر وحرمتها، وزيادة الرقعة الخضراء في المدينة.

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وقال رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح ، ان الجهات المختصة قامت وبمشاركة أعضاء المجلس البلدي وموظفين البلدية وعدد من الصحفيين في البلدية اليوم بزراعة قرابة 2000 شجرة في مقبرة نتل و ستشمل الزراعة جميع المقابر الإسلامية والمسيحية في المحافظة والمناطق .


وأضاف الرواجيح أن أجهزة قسم الإنارة قد عملت على إضاءة جميع المقابر ضمن خطة عمل دائمة إضافة إلى تنفيذ عدد من حملات النظافة المستمرة، حيث تعمل منذ ساعات الصباح الباكر في مقبرة الفيحاء من خلال إنارتها وإزالة الأتربة منها وصيانة الأسوار ورش الأعشاب فيها .

 




 

 


 

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