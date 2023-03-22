أوقاف الزرقاء تبحث الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان

الوكيل الإخباري - بحثت مديرية أوقاف محافظة الزرقاء، اليوم الأربعاء، الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، بحضور مندوب محافظ الزرقاء الدكتور فيصل العتوم.

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وأكد العتوم خلال الاجتماع، أهمية استثمار أيام الشهر المبارك لمساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة، وأهمية تهيئة المساجد؛ لاستقبال المصلين في الشهر الفضيل.



من جهته، أشار مدير أوقاف محافظة الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة، إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الوزارة بخصوص الوعظ والإرشاد، مبينا أن الجهة المعتمدة في الفتاوى هي دائرة الإفتاء الأردنية،



ولفت إلى أهمية المشاركة في صندوق الادخار، والمشاركة في جائزة سمو الأمير الحسين بن عبدالله للعمل التطوعي، عبر المبادرات اللازمة، وتحفيز الأئمة لمضاعفة الجهود الخاصة بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز والمشاركة بها.



وأشار الحراحشة إلى أهمية دور الأئمة الجليل في خدمة بيوت الرحمن، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وضرورة مضاعفة الجهود في هذا الشهر الفضيل في أسبوع العناية بالمسجد والمبادرة التي أطلقتها المديرية بمناسبة شهر رمضان المبارك (مسجدنا أجمل).



ورفع المشاركون، في الاجتماع، أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين ولي العهد، بمناسبة قرب حلول الشهر الفضيل وذكرى معركة يوم الكرامة.