الأربعاء 22-03-2023
الوكيل الاخباري

الملك يؤكد دور “الأعيان” في تجويد التشريعات ودعم مسارات التحديث

استحداث بلديَّتين في لواء بني عبيد وفي قضاء رجم الشَّامي

نظام معدل لتنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها

مجلس الوزراء يقر مشروع نظام معدل للتأشيرات

حزب الاتحاد الوطني يواصل نقلته الديمقراطية بانتخاب امينه العام وأعضاء الامانة العامة

حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان

أزمات سير خانقة في شوارع الاردن

400 حالة عقر في الزرقاء و7 بلديات تخصص مساحات لإيواء الكلاب

روسيا تستعد لإطلاق مركبتها القمرية

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل وتهريب أسلحة وحبوب مخدرة

الأربعاء، 22-03-2023 04:13 م

أوقاف الزرقاء تبحث الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان

10202122133718119672203


الوكيل الإخباري - بحثت مديرية أوقاف محافظة الزرقاء، اليوم الأربعاء، الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، بحضور مندوب محافظ الزرقاء الدكتور فيصل العتوم.

اضافة اعلان


وأكد العتوم خلال الاجتماع، أهمية استثمار أيام الشهر المبارك لمساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة، وأهمية تهيئة المساجد؛ لاستقبال المصلين في الشهر الفضيل.


من جهته، أشار مدير أوقاف محافظة الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة، إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الوزارة بخصوص الوعظ والإرشاد، مبينا أن الجهة المعتمدة في الفتاوى هي دائرة الإفتاء الأردنية،


ولفت إلى أهمية المشاركة في صندوق الادخار، والمشاركة في جائزة سمو الأمير الحسين بن عبدالله للعمل التطوعي، عبر المبادرات اللازمة، وتحفيز الأئمة لمضاعفة الجهود الخاصة بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز والمشاركة بها.


وأشار الحراحشة إلى أهمية دور الأئمة الجليل في خدمة بيوت الرحمن، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وضرورة مضاعفة الجهود في هذا الشهر الفضيل في أسبوع العناية بالمسجد والمبادرة التي أطلقتها المديرية بمناسبة شهر رمضان المبارك (مسجدنا أجمل).


ورفع المشاركون، في الاجتماع، أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين ولي العهد، بمناسبة قرب حلول الشهر الفضيل وذكرى معركة يوم الكرامة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
www

الملك يؤكد دور “الأعيان” في تجويد التشريعات ودعم مسارات التحديث

مبنى رئاسة الوزراء

استحداث بلديَّتين في لواء بني عبيد وفي قضاء رجم الشَّامي

1120221223170957202002

نظام معدل لتنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها

الخصاونة ٢

مجلس الوزراء يقر مشروع نظام معدل للتأشيرات

كتلة الامانه العامه (1)

حزب الاتحاد الوطني يواصل نقلته الديمقراطية بانتخاب امينه العام وأعضاء الامانة العامة

7202228193511889941233

أزمات سير خانقة في شوارع الاردن

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-03-02 at 12.24.08 PM

ضبط وردم 8 آبار مخالفة في الزرقاء تسحب مئات الالاف من المياه - صور وفيديو

233333333333333333

تعقيبا على فيديو الكلاب أمام مبنى الطوارئ.. مدير مستشفى الزرقاء الجديد: تُهدد مرتادي المستشفى

1677176029200

تجارة الزرقاء تنظم ورشة عمل توعوية للشركات المسجلة

7665263a-whatsapp-image-2023-02-23-at-2.57.47-pm

الخصاونة يتفقد مستشفى الأمير فيصل في الزرقاء

63f71f114c59b76c7f11c9e4

الخصاونة يوجه إلى الإسراع بإنجاز مشروع الحديقة البيئية في الزرقاء

WhatsApp Image 2023-02-06 at 2.59.28 PM

636 استخداما غير مشروع للمياه بالزرقاء