400 حالة عقر في الزرقاء و7 بلديات تخصص مساحات لإيواء الكلاب

الوكيل الإخباري-

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قال محافظ الزرقاء حسن الجبور، إن ظاهرة الكلاب أصبحت مقلقة ليس على مستوى الزرقاء بل حتّى على مستوى المملكة بجميع المحافظات.ولفت إلى أن عدد حالات العقر في الزرقاء تجاوزت 400 حالة بحسب بيانات رسميّة، مؤكّداً أنّه لا بدّ من التدخّل وإيجاد طريقة أو وسيلة لمعالجة هذه الظاهرة الّتي أصبحت تهدّد المواطنين في كلّ مكان.وأضاف خلال إشراف اليوم الأربعاء على اطلاق المرحلة الأولى من خطّة إيواء الكلاب الضالّة الّتي تنفّذها المحافظة بالشراكة مع جمعيّة عناية للرفق بالحيوان والبيئة وبالتعاون مع الأجهزة الحكوميّة التنفيذيّة في الزرقاء، أن هذه المرحلة يتمّ تنفيذها ما بين المؤسّسات الرسميّة وما بين المؤسّسات الأهليّة ومؤسّسات المجتمع المدنيّ والمواطنين وعلى رأسها غرفة تجارة الزرقاء.وأكد الجبور أن 7 بلديّات قرّرت تخصيص مساحات لغايات إنشاء مأوى لجمع الكلاب، متوقّعاً تجهيزه خلال فترة قصيرة.