الأربعاء 22-03-2023
الوكيل الاخباري

الملك يؤكد دور “الأعيان” في تجويد التشريعات ودعم مسارات التحديث

استحداث بلديَّتين في لواء بني عبيد وفي قضاء رجم الشَّامي

نظام معدل لتنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها

مجلس الوزراء يقر مشروع نظام معدل للتأشيرات

حزب الاتحاد الوطني يواصل نقلته الديمقراطية بانتخاب امينه العام وأعضاء الامانة العامة

حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان

أزمات سير خانقة في شوارع الاردن

400 حالة عقر في الزرقاء و7 بلديات تخصص مساحات لإيواء الكلاب

روسيا تستعد لإطلاق مركبتها القمرية

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل وتهريب أسلحة وحبوب مخدرة

الأربعاء، 22-03-2023 04:52 م

400 حالة عقر في الزرقاء و7 بلديات تخصص مساحات لإيواء الكلاب

كلاب


الوكيل الإخباري- قال محافظ الزرقاء حسن الجبور، إن ظاهرة الكلاب أصبحت مقلقة ليس على مستوى الزرقاء بل حتّى على مستوى المملكة بجميع المحافظات.اضافة اعلان


ولفت إلى أن عدد حالات العقر في الزرقاء تجاوزت 400 حالة بحسب بيانات رسميّة، مؤكّداً أنّه لا بدّ من التدخّل وإيجاد طريقة أو وسيلة لمعالجة هذه الظاهرة الّتي أصبحت تهدّد المواطنين في كلّ مكان.

وأضاف خلال إشراف اليوم الأربعاء على اطلاق المرحلة الأولى من خطّة إيواء الكلاب الضالّة الّتي تنفّذها المحافظة بالشراكة مع جمعيّة عناية للرفق بالحيوان والبيئة وبالتعاون مع الأجهزة الحكوميّة التنفيذيّة في الزرقاء، أن هذه المرحلة يتمّ تنفيذها ما بين المؤسّسات الرسميّة وما بين المؤسّسات الأهليّة ومؤسّسات المجتمع المدنيّ والمواطنين وعلى رأسها غرفة تجارة الزرقاء.

وأكد الجبور أن 7 بلديّات قرّرت تخصيص مساحات لغايات إنشاء مأوى لجمع الكلاب، متوقّعاً تجهيزه خلال فترة قصيرة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
www

الملك يؤكد دور “الأعيان” في تجويد التشريعات ودعم مسارات التحديث

مبنى رئاسة الوزراء

استحداث بلديَّتين في لواء بني عبيد وفي قضاء رجم الشَّامي

1120221223170957202002

نظام معدل لتنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها

الخصاونة ٢

مجلس الوزراء يقر مشروع نظام معدل للتأشيرات

كتلة الامانه العامه (1)

حزب الاتحاد الوطني يواصل نقلته الديمقراطية بانتخاب امينه العام وأعضاء الامانة العامة

7202228193511889941233

أزمات سير خانقة في شوارع الاردن

أخبار متعلقة
0377a6fa-6940-11ed-88ed-0050568b0c83

الزرقاء: ضبط شخص يصنع أطقم أسنان دون شهادة علمية

22023262088948116114

نائب محافظ الزرقاء يؤكد ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة العنف الاجتماعي

WhatsApp Image 2023-03-02 at 12.24.08 PM

ضبط وردم 8 آبار مخالفة في الزرقاء تسحب مئات الالاف من المياه - صور وفيديو

2202325123546405090259

وفاة شاب وطفلة بحادثي سير منفصلين

2202326115827797213651

بعد إغلاق لأكثر من 14 يوماً .. إعادة فتح أسواق الأغنام الإثنين باستثناء الزرقاء والمفرق

مديرة2

التربية تنعى مديرة مدرسة في الزرقاء