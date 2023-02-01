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الأربعاء، 01-02-2023 10:09 ص

بلعاوي: الأجواء الباردة تزيد من نشاط الفيروسات وقدرتها على الانتقال

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قال أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية الدكتور ضرار بلعاوي إن الأجواء الشتوية وهبوب الريح تزيد من نشاط الفيروسات وقدرتها على الانتقال من شخص لآخر .

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وأضاف لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الأربعاء أن انخفاض درجات الحرارة تسهم في إبقاء الفيروسات على الأسطح الصلبة لوقت أطول منوهاً أن فيروسات البرد والإنفلونزا تبقى لـ 24 ساعة أما فيروس كورونا من الممكن أن يبقى لـ 5 أيام . 


ونوه إلى أهمية تلقي لقاح الانفلونزا (الثلاثي أو الرباعي)  لعمر 6 أشهر فما فوق داعياً الأشخاص ذوات الأخطار العالية ( كبار السن، الذين يعانون من أمراض مزمنة ، الذين يتلقون أدوية مثبطة للمناعة، الحوامل) إلى تلقي الجرعة الرابعة من كورونا .


وشدد بلعاوي على ارتداء الكمامة عند الشعور في أي أعراض مرضية والإلتزام بالتباعد والابتعاد عن الاكتظاظ.


 




 

 


 

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