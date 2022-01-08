الصحة: الاعلان عن الإصابات بالمحتور أوميكرون ضمن الإيجاز اليومي

الوكيل الإخباري - رجح مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي حول الموجة الجديدة من فيروس كورونا، أن تشهد المملكة موجة أوميكرون، وذلك في ظل انتشاره عالميا ودخوله الأردن.

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وتاكيداً على ما انفرد فيه "الوكيل الإخباري" قال البلبيسي إن ارتفاع الإصابات بالمتحور أوميكرون، يستدعي الإعلان عن عدد إصابات هذا المتحور ضمن التقرير اليومي الذي تنشره وزارة الصحة.



وأوضح أن المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" سيكون السائد الشهر المقبل، مشيراً إلى أن المنحنى الوبائي تراجع 5 % في الأسبوع الأخير مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، مشيرا إلى أن هذه النسبة قليلة، مع ثبات في نسبة الفحوصات الايجابية.



وشدد البلبيسي على أهمية الجرعة الثالثة من مطعوم كورونا، في رفع المناعة ضد فيروس كورونا لا سيما المتحور أوميكرون سريع الانتشار.



وأضاف" تلقى أكثر من 300 ألف شخص في المملكة الجرعة الثالثة، وبنسبة 10 بالمئة من الفئة المستهدفة، مبينا أن الفئة المستهدفة هم كل شخص مضى على تلقيه الجرعة الثانية 3 أشهر، إذ تلقى نحو 60 ألف شخص اللقاح في الأسبوع الأخير، والأسبوع الذي قبله نحو 55 الفا.

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