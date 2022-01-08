السبت 08-01-2022
الوكيل الاخباري

أردني يؤسس أول متحف للآرمات ويوثِّق تاريخًا قديمًا لكلِّ من مرَّوا بها

الإعلان عن أسبوع عربي خليجي للتوعية بالسرطان

مصرع 19 سائحاً جراء عاصفة ثلجية في باكستان

البدور: ارقام الاصابات سوف تتصاعد مع نهاية الشهر الحالي

حوارية في إربد تناقش العنف الأسري

الاردن يعزي في ضحايا انهيار أحد المباني في الصين

كندا تسجل 80 وفاة و 39 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

تفاصيل المنخفض الجوي الذي سيؤثر على المملكة الاسبوع الحالي

الصحة: الاعلان عن الإصابات بالمحتور أوميكرون ضمن الإيجاز اليومي

وزير الخارجية يعقد لقاءً موسعا مع وزيرة الدفاع الألمانية

السبت، 08-01-2022 04:59 م

الصحة: الاعلان عن الإصابات بالمحتور أوميكرون ضمن الإيجاز اليومي

0L5A1628 - Copy


الوكيل الإخباري - رجح مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي حول الموجة الجديدة من فيروس كورونا، أن تشهد المملكة موجة أوميكرون، وذلك في ظل انتشاره عالميا ودخوله الأردن.

اضافة اعلان


وتاكيداً على ما انفرد فيه "الوكيل الإخباري" قال البلبيسي إن ارتفاع الإصابات بالمتحور أوميكرون، يستدعي الإعلان عن عدد إصابات هذا المتحور ضمن التقرير اليومي الذي تنشره وزارة الصحة.

وأوضح أن المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" سيكون السائد الشهر المقبل، مشيراً إلى أن المنحنى الوبائي تراجع 5 % في الأسبوع الأخير مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، مشيرا إلى أن هذه النسبة قليلة، مع ثبات في نسبة الفحوصات الايجابية. 


 وشدد البلبيسي على أهمية الجرعة الثالثة من مطعوم كورونا، في رفع المناعة ضد فيروس كورونا لا سيما المتحور أوميكرون سريع الانتشار. 


وأضاف" تلقى أكثر من 300 ألف شخص في المملكة الجرعة الثالثة، وبنسبة 10 بالمئة من الفئة المستهدفة، مبينا أن الفئة المستهدفة هم كل شخص مضى على تلقيه الجرعة الثانية 3 أشهر، إذ تلقى نحو 60 ألف شخص اللقاح في الأسبوع الأخير، والأسبوع الذي قبله نحو 55 الفا. 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1641656982049

أردني يؤسس أول متحف للآرمات ويوثِّق تاريخًا قديمًا لكلِّ من مرَّوا بها

1120213023034841963836

الإعلان عن أسبوع عربي خليجي للتوعية بالسرطان

1202289551589824488

البدور: ارقام الاصابات سوف تتصاعد مع نهاية الشهر الحالي

120224164930263304024

حوارية في إربد تناقش العنف الأسري

مبنى رئاسة الوزراء

الاردن يعزي في ضحايا انهيار أحد المباني في الصين

61d9626609d14

وزير الخارجية يعقد لقاءً موسعا مع وزيرة الدفاع الألمانية

أخبار متعلقة
1220211018331764812490

انخفاض اصابات كورونا النشطة في الأردن

2105811-1640135279

الصحة: يمكن أخذ الجرعة الثالثة من لقاح كورونا بعد الإصابة بشهر

1220211185930619885654

أكثر من 12 ألف وفاة بكورونا في الأردن منذ بدء الجائحة

122021683234427834263

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 66.843 اصابة

12202189726286403432

توقعات بتمديد برنامج "استدامة" حتى حزيران 2022

12202198406314571987

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في الأردن