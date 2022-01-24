28 مليون دولار من البنك الدولي للأردن لشراء لقاحات كورونا

الوكيل الإخباري - قال البنك الدولي، انه صرف نحو 28 مليون دولار من ضمن الدفعات الخاصة ببرنامج لدعم الأردن في شراء نحو 4.8 ملايين جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

اضافة اعلان