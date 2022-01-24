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الإثنين، 24-01-2022 11:05 ص

28 مليون دولار من البنك الدولي للأردن لشراء لقاحات كورونا

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الوكيل الإخباري - قال البنك الدولي، انه صرف نحو 28 مليون دولار من ضمن الدفعات الخاصة ببرنامج لدعم الأردن في شراء نحو 4.8 ملايين جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

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ووفق بيانات البنك، فقد حوّل في كانون الثاني الحالي، 27,986,000 مليون دولار، بعد تحويله دفعات كان آخرها 125,000 ألف دولار في تشرين الأول الماضي، و14,000,000 مليون دولار للمشروع في شباط 2021، ومبلغ 5,881,197 مليون دولار في حزيران 2020.

ويسهم المشروع في تطعيم نحو 2.4 مليون شخص ضد فيروس كورونا في الأردن، وبنسبة 40% من السكان البالغين المؤهلين حاليا للحصول على اللقاح. المملكة

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