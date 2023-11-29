بمشاركة الملك.. الأردن يستضيف اجتماعا أمميا لبحث الاستجابة الإنسانية في غزة

الوكيل الإخباري - يستضيف الأردن، غدا الخميس، اجتماعا تنسيقيا لبحث الاستجابة الإنسانية في غزة، بمشاركة قادة منظمات أممية حكومية وغير حكومية، وممثلي دول عربية وأجنبية.

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ومن المقرر أن يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني في جانب من الاجتماع، الذي يأتي في إطار جهود الأردن المكثفة في الوقوف إلى جانب الأشقاء في غزة والتخفيف من الوضع المأساوي هناك.



ويعقد الاجتماع في جلسات مغلقة ضمن مبادرة “اجتماعات العقبة”، للتوصل إلى آلية للتنسيق حول الاستجابة للاحتياجات الناجمة عن الأزمة الإنسانية في غزة، وضمان إيصال وتدفق المساعدات المطلوبة بشكل كاف ومستمر.