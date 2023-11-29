الأربعاء 29-11-2023
الوكيل الاخباري
 

مسؤول إسرائيلي يتحدث عن شرطاً مقابل تمديد الهدنة

القسام تطلق سراح محتجزتين روسيتين

الملكة: أطفال غزة المصابين بالسرطان عاشوا صراعين مع المرض والحرب

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير بريطانيا

كتائب القسام تعلن مقتل 3 صهاينة

رئيس لجنة المياه النيابية: الأردن مستقل في قراره السياسي المتعلق بالمياه

الاحتلال يعلن اغتيال قائدين بارزين في مخيم جنين

سرايا القدس: خضنا مواجهات مع الاحتلال في جنين وكبدناه خسائر كبيرة

بيسكوف: الاقتصاد الروسي سلك مسار النمو

العيسوي يلتقي مع شيوخ ووجهاء قبيلة الحجايا

عاجل

القسام تطلق سراح محتجزتين روسيتين

الأربعاء، 29-11-2023 06:02 م

السفير العضايلة: القضية الفلسطينية وجه الحقيقة التاريخية التي لا تتغير

1701269499972


الوكيل الإخباري - قال مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، إن القضية الفلسطينية ستبقى وجه الحقيقة التاريخية التي لا تتغير لأصحاب الأرض والحق.

اضافة اعلان


وأضاف أنها مفتاح السلام والطريق إليه، وهي القاسم المشترك لثلاثية الأمن والسلام والاستقرار، التي لن تتحقق لشعوب المنطقة والعالم، دون حل هذه القضية المركزية حلا عادلا وشاملا.


وأشار، خلال فعالية نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إلى إنه في هذه اللحظة التي يتجسد فيها التضامن مع فلسطين وشعبها، تتابع شعوب العالم ما يتعرض له قطاع غزة من حرب عدوانية بشعة.


وقال إن هذه الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية اللاشرعية واللاقانونية والمعادية لقيم الإنسانية وحقوقها وفي مقدمتها حق الحياة والعيش بأمان، يجب أن تحرك العالم أجمع لمواجهة هذه الحرب التي يقودها الاحتلال على غزة أرضا وشعبا.


وأشار العضايلة، في الفعالية التي حضرها مندوبو وممثلو الدول العربية، إلى رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، والتي أكد فيها جلالته "أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأردن، وسنواصل الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حقوقه العادلة والمشروعة غير القابلة للتصرف، وستستمر المملكة بالعمل مع الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية، للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس، وحمايتها ورعايتها، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات".


كما أشار العضايلة إلى معاناة اللاجئين الفلسطينيين وما يتطلبه ذلك من دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مؤكدا أن الأردن يواصل جهوده مع جميع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين لضمان استمرار الوكالة في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي، لحين الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، ويحفظ حقوق الفلسطينيين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194، بما يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220222085111264689476

2933 طنا من الخضار والفواكه واردات السوق المركزي اليوم

6567524a028e5 (1)

الملكة: أطفال غزة المصابين بالسرطان عاشوا صراعين مع المرض والحرب

65362b417dc6e

مجلس الزرقاء يخصص 3 ملايين دينار لصيانة وإنشاء مراكز صحية

1

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير بريطانيا

2beb481e-6399-467b-8c6d-6e845b93a977

العيسوي يلتقي مع شيوخ ووجهاء قبيلة الحجايا

1120232710834165835302

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في دير علا غداً - أسماء

أخبار متعلقة
_131649577_gaza

فعاليات في إربد نصرة لقطاع غزة

1700062257131

فاعليات تثمن مواقف الأردن بقيادة الملك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

image

لجان خدمات المخيمات تثمن خطاب جلالة الملك في قمة الرياض

362300_48_1648532972

نادي خريجي الأردنية يندد بالمجازر الوحشية في غزة

6549314e730a6

الملك لحلف الناتو: ندفع اليوم ثمن غياب حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

1634935260651 (1)

"الصحفيين": استدعاء سفيرنا من إسرائيل خطوة مهمة ومشرفة