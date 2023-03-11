بمشاركة محمد عبده وصابر الرباعي .. تحديد موعد بدء فعاليات مهرجان جرش

الوكيل الاخباري - كشف المدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي السبت، عن موعد بدء فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، والتي ستنطلق في 26 / 7 ولغاية 5/ 8و لمدة 11 يوما.

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وحول الفنانين المشاركين بالمهرجان لفت سماوي أنه تجري حاليا مفاوضات مع كبار الفنانين للمشاركة في مهرجان جرش لهذا العام وأبرز الفنانين الذين يتم التفاوض معهم محمد عبده وصابر الرباعي ونجوى كرم وراغب علامة وعمر العبدالات.

وبين أن المهرجان هذا العام سيكون مهرجانا نوعيا.



وبين سماوي أنه سيتم تخصيص أجنحة داخل المهرجان للسفارات لتعرض مورثها وثقافتها موضحا بأنه سيكون هناك تنوع ثقافي وفني هذا العام .