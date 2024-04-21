إغلاقات وتحويلات لشوارع بالبحر الميت الجمعة تزامنا مع انطلاق " ألتراماراثون"

الوكيل الإخباري- أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات وللسنة الثامنة والعشرين، أنه وبالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى وإدارة السير المركزية، سيتم إغلاق عدد من الشوارع المؤدية لمسارات ألتراماراثون البحر الميت، الذي سيقام يوم الجمعة 26 نيسان بمشاركة واسعة من العدائين المحليين والدوليين.

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وستغلق بالتعاون مع إدارة السير المركزية وأمانة عمان، جميع الطرق المؤدية إلى مسار الالتراماراثون ابتداء من فجر يوم الجمعة (الساعة 12 منتصف الليل) وحتى الواحدة بعد الظهر من نفس اليوم وعلى النحو التالي:

إغلاق الطريق من إشارات الرامة باتجاه مثلث المغطس باتجاه واحد، ابتداء من الساعة 12 بعد منتصف الليل ولغاية الساعة 1 من ظهر يوم الجمعة، و إغلاق الطريق من مثلث المغطس باتجاه الفنادق ولغاية شاطئ عمان السياحي باتجاه واحد، ابتداء من الساعة 2 بعد منتصف الليل ولغاية الساعة 1 من ظهر يوم الجمعة.

كما أعلنت عن إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى المغطس إغلاق تام، ابتداء من الساعة 2 بعد منتصف الليل ولغاية الساعة 1 من ظهر يوم الجمعة.

وأوضحت الجمعية أن منطقة التجمع واصطفاف السيارات والحافلات ستكون "موقف c" المتواجد بالقرب من نقطة تفتيش البحر الميت، والذي يغلق ما بين نقطة التفتيش ومنطقة الفنادق جزئيا من الساعة 12 بعد منتصف الليل وكليا الساعة 5 فجرا ولغاية الساعة 1 من ظهر يوم الجمعة.

وأشارت إلى أن الطرق البديلة ستكون إلى جسر الملك حسين طريق الشونة الجنوبية من مثلث الرامة يمين باتجاه الشونة الجنوبية ومن إشارات الشونة الجنوبية إلى الجسر، و إلى جسر الملك حسين طريق ثاني من نقطة سطح البحر إلى سد الكفرين ومن ثم الشونة الجنوبية إلى الجسر.

وستكون إلى المغطس من مثلث الرامة باتجاه الشونة ومن ثم إلى الشارع المؤدي إلى جسر الملك حسين وقبل الجسر الانعطاف إلى اليمين باتجاه المزارع ومن ثم إلى المغطس من الطريق الخلفي، كما يمكن سلوك طريق نقطة سطح البحر إلى سد الكفرين ومن ثم عبر طريق المزارع إلى المغطس، وشارع الفنادق السير بحذر عكس اتجاه السير من مثلث الرامة ولغاية شاطئ عمان السياحي بحيث يكون السير باتجاهين، ومن مثلث الرامة من الجنوب ممكن سلوك الشارع من نقطة التفتيش يمين باتجاه منتجع البحيرة ومن ثم مثلث الرامة، ومن من طريق الجنوب باتجاه عمان عن طريق بانوراما البحر الميت مادبا من ثم إلى عمان.

وأكدت الجمعية أنه يمكن لجميع الراغبين بالمشاركة أن ينتهزوا الفرصة للتسجيل، حيث أن الجمعية الأردنية للماراثونات مستمرة في استقبال التسجيل في مكتب الجمعية الأردنية للماراثونات الواقع في الشميساني شارع حسين الجسر ثاني دخلة بعد البرجر كينج لغايات التسجيل واستلام العدة الخاصة بالمشاركة من الساعة الـ10 صباحًا وحتى الساعة 7 مساءً.

كما يمكن التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية www.runjordan.com في موعد أقصاه 24 من الشهر الحالي لـ"التراماراثون"، أما سباق الأطفال الذي سيقام بعد أسبوع من السباق الرئيسي، سيستمر التسجيل فيه حتى الثاني من أيار المقبل، حيث أن موعده سيكون في الثالث من ذات الشهر في حدائق الحسين للأعمار من 14-6 عامًا.











