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الإثنين، 13-02-2023 02:11 م

بني عبيد: جلسة تعريفية بجائزة ولي العهد للعمل التطوعي

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الوكيل الإخباري - نظمت مديرية التربية للواء بني عبيد بالتعاون مع مديرية الشباب ، اليوم الاثنين ، جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في مدرسة الصريح الأساسية للبنات وبحضور مدير الشؤون التعليمية الدكتور تيسير الجراح ومدير الشؤون الإدارية والمالية الأستاذ مالك العمايرة، لمدراء ومديرات مدارس لواء بني عبيد.

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واكد مدير مديرية التربية الدكتور زهير رباعي، خلال الجلسة  ان العمل التطوعي يُسهم في تعزيز مهارات التشبيك لدى الفرد وبناء علاقاته الاجتماعية، وذلك من خلال عمله مع الآخرين ، مما تقوده إلى تطوير ذاته وتعلُّم مهارات جديدة عندما يتبادل أفكاره مع أقرانه وزملائه من المتطوّعين وهكذا يتبادلون الخبرة والتجربة فيما بينهم، مشيرا الى ان جائزة ولي العهد احد اهم الاعمال التي  تنشر ثقافة العمل التطوعي وترسخ  قيمه وتفعل  المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وتكرم  القائمين على الأعمال التطوعية المتميزة.

 

وعرض مدير شباب محافظة إربد الدكتور حمزة العقيلي، خلال الجلسة التي حضرها مدراء ورؤساء الأقسام لمديرية التعليم ، لرؤية وأهداف الجائزة ورسالتها وآلية التسجيل فيها، مؤكدة ضرورة إشراك الشباب بالجائزة لأهميتها في تعزيز ثقافة التطوع.


وأشار إلى أهداف الجائزة المتمثلة في تحقيق التميز في العمل التطوعي لخدمة المجتمع، والتوسع في نشر ثقافة التطوع بين الأفراد، وتمكين الأفراد والمؤسسات من تطبيق معايير التميز في مشاريعهم ومبادراتهم التطوعية.


واشتملت الجلسة على التعريف بفئات الجائزة ضمن الأعمال التطوعية الفردية والجماعية، والمؤسسية، ومجالات التقدم للجائزة ومنها الاجتماعية والصحية والتعليمية والتدريبية والرياضية والفنية والثقافية، إلى جانب البيئية والسياحية والريادة والابتكار.


و دعا إلى التسجيل والمشاركة بالجائزة من خلال موقع الجائزة الرسمي (www.alhusseinvolunteeraward.jo).


وقدم  خالد ابو زيد من قسم الشؤون الشبابية للمديرية  خلال الجلسة شرحا مفصلًا  لرؤية ورسالة الجائزة ومبادئها العامة، وفلسفتها، ومرتكزاتها، وأهدافها ومجالات العمل التطوعي، وشروط التقدم والإطار الزمني وفئات الجائزة، بالإضافة إلى مستوياتها وخطوات الترشح ونموذج عملها ومعاييرها الرئيسة والفرعية، وآلية عملية التقييم وحوكمة الجائزة.


وقدم المشاركون الشكر والتقدير الى مديرية مدرسة الصريح الأساسية للبنات رانيا النعسان وكادرها المتميز على الإستضافة وقسم النشاطات ممثلاً  بالسيد باسل العجلوني ومسؤول الجائزة الدكتور عاصم العمري وكل المشاركين من رؤساء أقسام ومشرفين تربويين ومدراء ومديرات.




 




 

 


 

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