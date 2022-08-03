الأربعاء 03-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مؤتمر تاريخ الأردن وآثاره يواصل أعماله في اليرموك

حريق بمحل تجاري في عمان

بني مصطفى: المرأة الأردنية لا تعرف حدودا للعطاء

قطاع الاتصالات : الأردن تأخر بالتحول الرقمي وأنجز بعض الخدمات عن طريق تطبيق سند

إغلاق طريق الأزرق - العمري بالاتجاهين بسبب حادث سير - صور

توضيح حول صرف دعم المحروقات لقطاع النقل العام

بحث تشغيل أول محطة لشحن سيارات الكهرباء في عجلون

سلاح الجو يجتاز فحص اعتماد مركز المترولوجيا الأميركي

إحالة قضاة إلى التقاعد - أسماء

السحيمات : إقبال كثيف على مراكز القرآن الكريم التابعة للأوقاف

الأربعاء، 03-08-2022 08:45 م

بني مصطفى: المرأة الأردنية لا تعرف حدودا للعطاء

7202220123117508346080


الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن المرأة الأردنية لا تعرف حدودا للعطاء والإنجاز.

جاء ذلك خلال رعايتها أمس الثلاثاء حفل تكريم رئيسة جمعية الأسرة البيضاء فايزة الزعبي، الذي نظمته جمعية بيت الحكمة لمرضى السرطان في قاعة بلدية إربد الكبرى بالتشارك مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، تقديراً لدور الزعبي في العمل الخيري والإنساني والتطوعي طيلة أكثر من 60 عاماً.

وأضافت بني مصطفى إن عمل الخير لا يسهم في جعل حياة الآخرين أفضل بل يسهم في تقدم المجتمعات ككل وتعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي، فهو إنكار للذات وينزع عن الشخص الشعور بالأنانية مما يساعد الإنسان على الارتقاء بنفسه وأخلاقه من خلال مساعدة من حوله.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
82022215932116634296

مؤتمر تاريخ الأردن وآثاره يواصل أعماله في اليرموك

d

قطاع الاتصالات : الأردن تأخر بالتحول الرقمي وأنجز بعض الخدمات عن طريق تطبيق سند

720221520537348266715

إغلاق طريق الأزرق - العمري بالاتجاهين بسبب حادث سير - صور

820222163957735830973

توضيح حول صرف دعم المحروقات لقطاع النقل العام

820221164943637777705

بحث تشغيل أول محطة لشحن سيارات الكهرباء في عجلون

7202216161940252767773

سلاح الجو يجتاز فحص اعتماد مركز المترولوجيا الأميركي

أخبار متعلقة
e

وكالة الانباء الاردنية تبدأ بتنفيذ برنامج تدريب حديثي التخرج

720226185622431370484

ورشة حول توحيد ودمج الجهات الرقابية في المنافذ الحدودية

dddd

الكهرباء الاردنية : لا علاقة لنا بانقطاع الكهرباء عن استاد عمان

44

الصحة تطلق حملة وطنية للتوعية بمرض السكري

1

افتتاح معرض الأردن والقضية الفلسطينية في الوثائق والصحف المصرية في عهد الملك المؤسس

5

الهيئة الملكية للأفلام وصندوق دعم الافلام يعلنان عن المشاريع الحاصلة على دعم الصندوق