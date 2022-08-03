بني مصطفى: المرأة الأردنية لا تعرف حدودا للعطاء

الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن المرأة الأردنية لا تعرف حدودا للعطاء والإنجاز.



جاء ذلك خلال رعايتها أمس الثلاثاء حفل تكريم رئيسة جمعية الأسرة البيضاء فايزة الزعبي، الذي نظمته جمعية بيت الحكمة لمرضى السرطان في قاعة بلدية إربد الكبرى بالتشارك مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، تقديراً لدور الزعبي في العمل الخيري والإنساني والتطوعي طيلة أكثر من 60 عاماً.



وأضافت بني مصطفى إن عمل الخير لا يسهم في جعل حياة الآخرين أفضل بل يسهم في تقدم المجتمعات ككل وتعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي، فهو إنكار للذات وينزع عن الشخص الشعور بالأنانية مما يساعد الإنسان على الارتقاء بنفسه وأخلاقه من خلال مساعدة من حوله.

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