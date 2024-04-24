بني مصطفى تترأس الاجتماع الثاني اللجنة التوجيهية العليا للمؤشر الوطني لتتبع المشاركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة

الوكيل الاخباري - ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني لللجنة التوجيهية العليا للمؤشر الوطني لتتبع المشاركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة في وزارة التنمية الاجتماعية، بحضور الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها العلي ورئيس هيئة الخدمة والادارة العامة سامح الناصر، وعدد من الأمناء العامين للوزارات وممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة.



وأكدّت بني مصطفى، أن المؤشر الوطني لتتبع مشاركة المرأة يعد أولوية أساسية في استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، ومن شأنه أن يوحّد البيانات من خلال آلية وطنية معتمدة هي دائرة الاحصاءات العامة، كونها الجهة المعنية والموثوقة من حيث قاعدة البيانات المتوفرة لديها على المستوى الوطني.

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