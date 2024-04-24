الأربعاء 24-04-2024
الوكيل الاخباري
 

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاربعاء

بايدن يوقع قانوناً ينص على تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

غالانت: نصف قادة حزب الله قتلوا بالغارات

قرار حكومي بشأن اشتراكات الضمان الاجتماعي

الملك يشدد على أهمية الاعتراف الأوروبي والدولي بالدولة الفلسطينية

بني مصطفى تترأس الاجتماع الثاني اللجنة التوجيهية العليا للمؤشر الوطني لتتبع المشاركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

الاحتلال: قصفنا 40 هدفا لحزب الله

الملك يعزي عشيرة الظهراوي وعشيرة النعيمات

هجوم حاد من وزير دفاع إسرائيلي سابق ضد مصر

الأربعاء، 24-04-2024 06:16 م

بني مصطفى تترأس الاجتماع الثاني اللجنة التوجيهية العليا للمؤشر الوطني لتتبع المشاركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة

be9b21a0-bb3e-40c9-bd2a-3cf565ac3c11


الوكيل الاخباري - ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني لللجنة التوجيهية العليا للمؤشر الوطني لتتبع المشاركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة في وزارة التنمية الاجتماعية، بحضور الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها العلي ورئيس هيئة الخدمة والادارة العامة سامح الناصر، وعدد من الأمناء العامين للوزارات وممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة. 

وأكدّت بني مصطفى، أن المؤشر الوطني لتتبع مشاركة المرأة يعد أولوية أساسية في استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، ومن شأنه أن يوحّد البيانات من خلال آلية وطنية معتمدة هي دائرة الاحصاءات العامة، كونها الجهة المعنية والموثوقة من حيث قاعدة البيانات المتوفرة لديها على المستوى الوطني.

اضافة اعلان

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
رئاسة

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاربعاء

420241612145915335141

قرار حكومي بشأن اشتراكات الضمان الاجتماعي

66290d31b106e

الملك يشدد على أهمية الاعتراف الأوروبي والدولي بالدولة الفلسطينية

مبنى رئاسة الوزراء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

320242322509867734033

الملك يعزي عشيرة الظهراوي وعشيرة النعيمات

1713964528400

السفير الألماني يزور مشروع تحريج غابات كفرابيل بلواء الكورة

أخبار متعلقة
1

وزيرة التنمية تشارك في اجتماع حول السياسة الوطنية لرعاية الطفل

33

بلدية معاذ بن جبل تهدم مبنى مسلخ المواشي الآيل للسقوط

dseqhB2WELte9KyCC2RSmoJaS5zOSJf4BEWn9Hkd

التنمية : ضبط 808 متسولاً ومتسولة خلال آذار

220244193047598183282

حزبيات: المرأة الأردنية شريك رئيسي في الارتقاء بعملية التحديث السياسي

0

قيادات حزب الاتحاد الوطني الأردني في الزرقاء تجتمع لمناقشة الاستراتيجيات والتحديات في أمسية رمضانية

1712608016730

الحزب الوطني الإسلامي يقدم مساعدات طبية لغزة