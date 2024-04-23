الثلاثاء 23-04-2024
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الثلاثاء، 23-04-2024 06:12 م

وزيرة التنمية تشارك في اجتماع حول السياسة الوطنية لرعاية الطفل

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الوكيل الاخباري - شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، في اجتماع الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة، في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الذي يناقش إطلاق أول سياسة وطنية لرعاية الطفل في الأردن للعام 2024.

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وأشارت بني مصطفى، إلى أهمية الشراكة والجهود التي يقودها المجلس الوطني لشؤون الأسرة لإنجاز سياسة وطنية محددة، بالشراكة مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، لافتة إلى أنها جهودا متكاملة، تأخذ بالاعتبار جميع الجوانب المتعلقة بقطاع الحضانات والطفولة المبكرة.

 

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