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قيادات حزب الاتحاد الوطني الأردني في الزرقاء تجتمع لمناقشة الاستراتيجيات والتحديات في أمسية رمضانية

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الثلاثاء، 09-04-2024 12:48 ص

قيادات حزب الاتحاد الوطني الأردني في الزرقاء تجتمع لمناقشة الاستراتيجيات والتحديات في أمسية رمضانية

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الوكيل الاخباري - عقدت قيادة حزب الاتحاد الوطني الأردني اجتماعاً هاماً في مدينة الزرقاء مساء أمس، في أمسية رمضانية ذات طابع خاص، تناولت الجلسة العديد من القضايا الحيوية المتعلقة بالوضع السياسي والحزبي في المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى استعراض الأوضاع الراهنة في البلاد والمنطقة.

يُعد هذا الاجتماع في الزرقاء، الذي استضافه المستشار المحامي أحمد مراد شحادة، أحد القياديين في حزب الاتحاد الوطني الأردني، بمثابة خطوة مهمة نحو تعزيز الحوار السياسي والوحدة الوطنية في الأردن. من خلال جمع القيادات والكوادر الحزبية في أمسية رمضانية مميزة، لم يكن الهدف فقط مناقشة القضايا السياسية والاستراتيجية، بل أيضًا تأكيد على الألفة والترابط بين أعضاء الحزب وتعزيز روح العمل الجماعي.

مأدبة الإفطار التي سبقت الاجتماع لم تكن مجرد فعالية اجتماعية، بل كانت تعبيراً عن القيم الرمضانية الجامعة والرغبة في توطيد العلاقات والتشديد على الوحدة والتضامن بين أعضاء الحزب. هذا التجمع يعكس الجدية في العمل نحو تحقيق أهداف مشتركة لمستقبل أفضل للأردن، مؤكدًا على أهمية الحوار البناء والتعاون المستمر لتجاوز التحديات وتحقيق الطموحات الوطنية.

في ختام الاجتماع، دعت قيادة الحزب إلى توحيد الجهود وتكثيف العمل من أجل تحقيق الأهداف الوطنية والحزبية، والإسهام بفاعلية في مسيرة البناء والتقدم نحو مستقبل أفضل للأردن وشعبه.

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