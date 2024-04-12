الجمعة 12-04-2024
الوكيل الاخباري
 

حزبيات: المرأة الأردنية شريك رئيسي في الارتقاء بعملية التحديث السياسي

وزير الخارجية: الأردن قادر على إرسال مئات الشاحنات لغزة يومياً فور فتح المعابر الشمالية

بريطانيا: اعتقال محتجين على مبيعات الأسلحة لإسرائيل أمام وزارة الدفاع

بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

مسيرة شعبية وسط عمان تنديدا بالعدوان الغاشم على غزة

إصابة ثلاثة صحفيين إثر قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

حادث مفجع.. وفاة مواطن وزوجته واصابة ابناؤهم على الصحراوي

الذهب عالمياً يواصل الارتفاع ويصل الى ذروة غير مسبوقة

النرويج واسبانيا مستعدتان للاعتراف بدولة فلسطين

الجمعة، 12-04-2024 07:14 م

حزبيات: المرأة الأردنية شريك رئيسي في الارتقاء بعملية التحديث السياسي

220244193047598183282


الوكيل الاخباري - حظيت المرأة الأردنية بمكانة مرموقة على مدى عقود خلت، وشاركت منذ مراحل تأسيس الدولة بعملية النهوض والتقدم في كافة المجالات، وكان لها الدور الأبرز في صنع حاضر الأردن ومستقبله.

اضافة اعلان


وأكدت سيدات ينتسبن لأحزاب أردنية في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المرأة تعد شريكا رئيسيا ومحوريا في الارتقاء بعملية التحديث السياسي التي يشهدها الوطن، وتؤسس لمرحلة جديدة في حياة الدولة الأردنية، تستند إلى مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون، وتستمد مسيرتها من القيم التي بنيت عليها الدولة كالسلام والتسامح.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
66194f6cc67d1

وزير الخارجية: الأردن قادر على إرسال مئات الشاحنات لغزة يومياً فور فتح المعابر الشمالية

قصف غزة 29-10.jpg-cba482d2-06c2-4808-a3b9-3b32af12a78e

مسيرة شعبية وسط عمان تنديدا بالعدوان الغاشم على غزة

42024420920680690549

حادث مفجع.. وفاة مواطن وزوجته واصابة ابناؤهم على الصحراوي

Capture-3

الخيرية الهاشمية: قافلة الـ100 شاحنة وصلت غزة

1-3-868x1157

موقع جرش الأثري يشهد حركة سياحية نشطة

421935521_728406196133284_4349349920231096385_n

17 حريقا في الاردن خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
0

عطاء لفتح وتعبيد شوارع في بلدية الشعلة

0

لقاء حواري بين جمعية الكشافة والمرشدات وصناع القرار في وزارة المياه

659555400dce2

عاجل القضاة: الوصول إلى صياغة تشريعية ذات جودة عالية أحد الأهداف الأساسية للتشريع والرأي

القوات المسلحة

الجيش يكشف حقيقة أصوات الطيران في اربد ( بيان)

1199

رئيس هيئة الأركان يستقبل وزير الدولة الأول لشؤون الدفاع السنغافوري

111

توجيهات من رئيس هيئة الأركان اللواء الركن الحنيطي