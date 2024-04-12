حزبيات: المرأة الأردنية شريك رئيسي في الارتقاء بعملية التحديث السياسي

الوكيل الاخباري - حظيت المرأة الأردنية بمكانة مرموقة على مدى عقود خلت، وشاركت منذ مراحل تأسيس الدولة بعملية النهوض والتقدم في كافة المجالات، وكان لها الدور الأبرز في صنع حاضر الأردن ومستقبله.

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وأكدت سيدات ينتسبن لأحزاب أردنية في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المرأة تعد شريكا رئيسيا ومحوريا في الارتقاء بعملية التحديث السياسي التي يشهدها الوطن، وتؤسس لمرحلة جديدة في حياة الدولة الأردنية، تستند إلى مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون، وتستمد مسيرتها من القيم التي بنيت عليها الدولة كالسلام والتسامح.