بني مصطفى تتفقد عدد من مراكز الرعاية في الزرقاء

الوكيل الإخباري - تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى اليوم عددا من مراكز الرعاية والتأهيل في محافظة الزرقاء للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة فيها للمنتفعين، والتي شملت كل من مركز رعاية وتأهيل الفتيات المتسولات/ الضليل، ومركز الضليل للرعاية والتأهيل ، ومركز الأمل الجديد لمتعددي الإعاقة في لواء الرصيفة.

اضافة اعلان



واستهلت بني مصطفى زياراتها الى مركز رعاية وتأهيل الفتيات المتسولات اطلعت خلالها على واقع الخدمات المقدمة للمنتفعات، وعلى آليات العمل والمتابعة في تطبيق البرامج الارشادية الهادفة لتعديل سلوك الفتيات المتسولات على الصعيدين المنهجي واللامنهجي.



كما تفقدت بن مصطفى مركز الضليل للرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة واستمعت الى شرح تفصيلي حول الخدمات المقدمة للمنتفعين في المركز، والنشاطات المختلفة، وبرامج التأهيل الخاصة بهم.



واختتمت بني مصطفى جولتها التفقدية بمركز الامل الجديد لمتعددي الاعاقات، واطلعت على واقع الخدمات والبرامج والخطط المقدمة والمنتفعين في المركز ومنها برنامج الرعاية النهارية الذي يهدف الى رفع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة المنتفعين من خدمات المركز أو من أبناء المجتمع المحلي لتمكينهم من امتلاك عددا من المهارات الحياتية كالعناية الذاتية، والقدرة على التعامل الاجتماعي مع الآخرين، والانتفاع من برامج العلاج الوظيفي والطبيعي، اضافة الى تدريب الأهل على التعامل السليم مع أبنائهم ، وكذلك المشاركة في الأنشطة النهارية الدامجة الموجهة للمجتمع المحلي.



واطلعت بني مصطفى على الخطة التنفيذية المعدة في هذا المركز لغايات تطبيق حالات بدائل الإيواء وإعادة دمج المنتفعين منه في مجتمعاتهم المحلية، حيث وجهت بضرورة استمرار وتطوير هذه الخدمات بما ينعكس إيجابا على المنتفعين وذويهم.