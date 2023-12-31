بني مصطفى ترعى انطلاق رحلة عمرة لـ400 يتيم إلى الديار المقدسة

الوكيل الإخباري

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- رعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، فعاليات انطلاق رحلة عمرة لـ 400 يتيم، بتنظيم من جمعية المساعدة الإسلامية، في مدينة الحسين الرياضية.وقالت بني مصطفى، أن تسيير هذه القافلة للأيتام هو جزء من برامج الوزارة بالشراكة والتعاون مع المنظمات الإنسانية، وتحديداً جمعية المساعدة الإسلامية، في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري، والتي دأبت الجمعية على تنفيذها خلال السنوات الماضية.وأضافت، أننا نلمس أثر هذه الجهود من خلال ما نراه من أثر إيجابي ومشاعر جيّاشة لدى الأطفال الأيتام هذا اليوم، وهناك تعاون مقبل في هذه الإطار، سيشمل الأطفال الأيتام وفاقدي السند الاسري في دور الرعاية والحماية التابعة للوزارة.من جهته، أعرب رئيس جمعية المساعدة الإسلامية د. خالد السوداني، عن تقديره وشكره لوزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى في توديع هذه القافلة من الأطفال الأيتام، وأثره الإيجابي في نفوسهم.