اليرموك تُطلق حملة تبرعات عينية دعما لأهالي غزة

الوكيل الإخباري - أطلقت عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك اليوم الأحد، حملة لجمع التبرعات العينية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تحت شعار "فلنكن غطاء دافئا لأهلنا في فلسطين".

اضافة اعلان



وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور معتصم شطناوي، إن هذا التفاعل الإيجابي من قبل أسرة الجامعة مع الحملة، يُجسد موقفهم الوطني من خلال إقبالهم على تقديم تبرعاتهم العينية المختلفة لأشقائنا في فلسطين، مُقتدين في ذلك بمواقف جلالة الملك الذي يواصل جهوده ونشاطاته الدولية للتخفيف من المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يعيشها الفلسطينيون.



وأضاف أن المقر الرئيس للحملة في مبنى عمادة شؤون الطلبة، ويجري تنفيذها في مواقع مختلفة من الحرم الجامعي، سواء في الكليات أو مكتبة الحسين بن طلال أو المدرسة النموذجية، مبينا أنه جرى جمع أنواع عديدة من المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية، والتي سيُصار إلى فرزها وتجهيزها تمهيدا لإرسالها إلى أشقائنا في فلسطين من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.