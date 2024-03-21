الخميس 21-03-2024
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الخميس، 21-03-2024 09:33 م

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية والمنظمة الدولية للهجرة

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الوكيل الاخباري - وقّعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس في مبنى الوزارة، مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للهجرة، تتضمّن تحسين خدمات الحماية للفئات الهشّة، وبخاصة ضحايا الإتجار بالبشـر.
   
 وأشارت بني مصطفى، إلى أنّ الوزارة تسعى من خلال الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية إلى التركيز على الخدمات المقدّمة للفئات الأكثر هشاشة، من بينها حماية ضحايا العنف والإتجار بالبشر، وتعزيز حقوقهم وحمايتها، من اللاجئين وأفراد المجتمعات المضيفة.

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