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الثلاثاء، 18-04-2023 08:31 ص

بني مصطفى: رواتب المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية قبل العيد

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية وفاء بني مصطفى، أن الصندوق سيقوم بتحويل رواتب المنتفعين من برامجه قبل عيد الفطر.

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وقالت بني مصطفى اليوم الثلاثاء، إنه وتنفيذاً للتوجيهات الحكومية سيتم تحويل المخصصات المالية لشهر نيسان للمنتفعين من الصندوق قبل عيد الفطر، مشيرة الى أن عملية تسليم المعونة لشهر نيسان، جرت قبل موعدها المحدد لتلبية احتياجات المنتفعين ومصروفاتهم الإضافية خلال عيد الفطر.


وأشارت بني مصطفى، إلى أن الصندوق سيقوم بتحويل المخصصات المالية للمنتفعين من برامج الصندوق إلى الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية والصرافات الآلية، وبما سيسهم في تخفيف الأعباء عن 220 ألف أسرة منتفعة من الصندوق.


 




 

 


 

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