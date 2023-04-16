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الأحد، 16-04-2023 12:31 م

صالونات التجميل: ركود في أول رمضان ونتوقع تحسناً خلال الاسبوع الحالي

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
شهدت صالونات التجميل للسيدات ركوداً خلال أول ثلثين من رمضان وفق رئيس مجلس النقابة العامة لأصحاب صالونات التجميل سامي بوشة.

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وقال بوشة اليوم الأحد لـ"الوكيل الإخباري" إن مع بدء العشر الأواخر من رمضان بدأت الحركة في صالونات التجميل متوقعاً أن تزداد مع اقتراب عيد الفطر.


وحول تسعيرة الصالونات للخدمات التي تقدمها أشار أن الأسعار تتفاوت من صالون إلى آخر وذلك بحسب موقع وخدمات الصالون ذاته . 


علماً أن عدد صالونات التجميل في الأردن يتجاوز الـ 20 ألف وتضم أكثر من 60 ألف عامل أما عدد الصالونات في العاصمة عمان يتجاوز الـ 4 آلاف .


 




 

 


 

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