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الإثنين، 14-08-2023 04:33 م

بني مصطفى: مشاركة المرأة سياسيا مطلب تنموي ومصلحة وطنية

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الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية مطلب تنموي ومصلحة وطنية وليست فئوية.

جاء ذلك خلال حفل تخريج الأفواج الستة الأولى من مدرسة المشاركة السياسية للمرأة، وإطلاق مجموعة الأفواج الثانية، بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني وبدعم من الوكالة الأميركية للتنمية في الأردن، وبحضور وزيرة الشباب محمد سلامة النابلسي.

وقالت بني مصطفى، إن جلالة الملك عبدالله الثاني، حرصَ خلال رؤى التحديث الثلاث: السياسية والاقتصادية والإدارية، على أن يكون للمرأة والشباب دور أساسي فيها، وإيجاد قيادات جديدة تبعث الحيوية في مؤسسات الدولة، وأن يكون لهم حضور فاعل في مجلس النواب والحكومات المقبلة، مؤكدة أن رؤى التحديث الثلاث تخدم أهداف التنمية والنمو الاقتصادي وتمكين الشباب والمرأة.

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