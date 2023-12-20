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الأربعاء، 20-12-2023 05:50 م

بيان حازم صادر عن مديرية الأمن العام

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الوكيل الاخباري - أكدت مديرية الأمن العام على مواصلتها العمل بتنسيق كبير وتكامل بالأدوار والجهود مع القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، التي تبذل التضحيات في سبيل الدفاع عن أمن الوطن وحماه، والتصدي لعصابات المخدرات والسلاح وكل من يحاول المساس بأمن الأردن.

وشددت مديرية الأمن العام على أنها عاقدة العزم ومستمرة بذات النهج لملاحقة تجار المخدرات ومهربيها كافة، وضرب أوكارهم أينما كانوا لمنعهم من مواصلة جرائمهم الخطرة التي تضر بالوطن وتهدد سلامته وسلامة أبنائه.

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