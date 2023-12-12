الثلاثاء 12-12-2023
الوكيل الاخباري
 

أكثر من 400 حالة اعتقال في جنين ومخيمها منذ 7 اكتوبر

الارصاد : امطار في هذه المناطق ونهيب بالمواطنين الليلة وصباح الاربعاء - خريطة

سرايا القدس: قتلنا العشرات وأصبنا المئات من جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يزعم انتشال جثتي محتجزتين في غزة

اللواء الركن الحنيطي : لن نتهاون بالضرب بيد من حديد

إقليم البترا تنظم جولة تفقدية بمنطقة أم صحيون لمعاينة واقع الخدمات

حماس: الاحتلال لن يفلح في تحرير أسراه ولن يحقق نتنياهو هدفاً له في غزة

القسام تشتبك مع قوات الاحتلال في جباليا

الملك يلتقي العاهل الإسباني بمدريد لبحث وقف إطلاق النار في غزة

اندلاع مواجهات بين الاحتلال والمقاومة في الخليل - فيديو

عاجل

أكثر من 400 حالة اعتقال في جنين ومخيمها منذ 7 اكتوبر

الثلاثاء، 12-12-2023 08:41 م

اللواء الركن الحنيطي : لن نتهاون بالضرب بيد من حديد

555


الوكيل الاخباري - أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولي قوات حرس الحدود أقصى أولوياتها للحفاظ على أمن الوطن ومنع دخول المواد المخدرة والممنوعة إلى الأراضي الأردنية.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال زيارته قيادة كتيبة حرس الحدود السادسة الملكية على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الثلاثاء، والتي أكد خلالها على الضرب بيد من حديد والوقوف بالمرصاد أمام كل من يحاول المساس بأمن الوطن على امتداد حدوده.


واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة حول الجهود التي تبذلها مرتبات المنطقة العسكرية في ظل طبيعة المنطقة الصعبة وطبيعة الظروف الجوية السائدة، للحفاظ على أمن الوطن على طول امتداد منطقة المسؤولية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية.
وبين رئيس هيئة الأركان المشتركة أن الشهيد الوكيل أول إياد النعيمي، قدم روحه في سبيل الوطن والدفاع عنه لينضم إلى قوافل شهداء الجيش العربي، وسيبقى حاضراً في وجدان زملائه وكل أردني يؤمن بأن الوطن يستحق منا بذل أرواحنا في سبيل استقراره والذود عنه، مؤكداً أن استشهاد النعيمي لن ينال من عزيمة وهمة القوات المسلحة ولن يزيدها الا إصراراً في المضي قدماً نحو الحفاظ على الوطن وصون مقدراته.


وكانت قوات حرس الحدود قد ردعت فجر اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بحوزة عشرات المتسللين الذين أطلقوا النار على قوات حرس الحدود، في محاولة منهم لاستغلال حالة انعدام الرؤية وكثافة الضباب، وتم على الفور تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى استشهاد الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي وإصابة الوكيل أول سالم مفتن سالم، ومقتل عدد من المهربين واعتقال أحدهم، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة، وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220231262629596272711

الارصاد : امطار في هذه المناطق ونهيب بالمواطنين الليلة وصباح الاربعاء - خريطة

12202312182429949452409

إقليم البترا تنظم جولة تفقدية بمنطقة أم صحيون لمعاينة واقع الخدمات

2

الملك يلتقي العاهل الإسباني بمدريد لبحث وقف إطلاق النار في غزة

وزارة الخارجية

الحكومة الاردنية تصدر بياناً عاجلاً وتُحذر

ffff

الحنيطي يعود مصاب حادثة حرس الحدود ويصدر توجيهات

1220237204911348663686

الملك يعزي عشيرتي الخرابشة والخلايلة

أخبار متعلقة
1

المؤسسة التعاونية تبحث فرص التعاون مع المستشار التجاري التركي بعمان

wwww

المجلس الأعلى ينظم فعالية حول أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الكوارث والأزمات

1

اتفاقية بين الألمانية الأردنية والحسين للسرطان

11202318154750622864151

وقف استقبال زوار تلفريك عجلون حتى هذا الموعد

82023210503491755970

اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

620231383142415959363

اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية