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الخميس، 25-03-2021 04:07 م

بيان صادر عن الجامعة الأردنية

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 الوكيل الاخباري - درّبت الجامعة الأردنية 90 طالباً من كليتي طب الأسنان وامتياز الأسنان والتمريض، على آلية التعامل مع المطاعيم الخاصة بفيروس كورونا، وطريقة إعطائها لمراجعي مركز تطعيم الجامعة.
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وقالت مساعدة عميد كلية الطب للتدريب السريري الدكتورة فداء ذكرالله، في بيان اليوم الخميس، إن الطلبة الذين يشرفون على تدريب زملائهم هم طلبة من كلية الطب والذين تدربوا سابقا من قبل وزارة الصحة ومركز إدارة الأزمات، وقدموا خدمة التطعيم إلى ما يقارب 2000 مواطن زاروا مركز تطعيم الجامعة على مدار ثلاثة أيام.

واشتملت الدورة التدريبية، وفقا للبيان، على آلية تجهيز وإعطاء المطعوم، وأشكال وأنواع المطاعيم وطريقة إعطاء كل نوع منها، وكيفية التعامل مع كل نوع من المطاعيم كحفظها وتبريدها وإذابتها وتخزينها وعدد جرعاتها، إضافة إلى طريقة تحضيره داخل الإبرة، مع التنويه لبعض النصائح التي قد تُستجد بعد عملية التطعيم، وضرورة متابعة الأشخاص المُطعمين لمراقبة أي أثر جانبي مباشر لمدة تتراوح بين 15 الى 30 دقيقة.
 

 




 

 


 

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