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الأحد، 21-03-2021 11:42 م

دورة لطلبة تمريض الهاشمية لإعطاء مطعوم كورونا

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الوكيل الاخباري - بدأت في الجامعة الهاشمية، دورة تدريبية لـنحو 130 طالباً وطالبةً من كلية التمريض لإعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وإدخال البيانات الإلكترونية لمتلقي المطعوم، ومتابعتهم بعد تلقيهم المطعوم، استعدادًا لفتح مركز للإعطاء اللقاحات خلال الأيام القليلة المقبلة بالتعاون مع وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
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وقال عميد كلية التمريض الدكتور شاهر الحمايدة إن الدورة التدريبية التي استمرت يوماً واحدا، تكتسب أهمية كبيرة بمشاركة الخبراء من وزارة الصحة لتوفير التدريب اللازم لطلبة كلية التمريض في السنوات الثالثة والرابعة على إعطاء اللقاح.

 




 

 


 

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