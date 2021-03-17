100 سرير لعلاج مصابين بالفيروس في مستشفى الجامعة الأردنية مشغولة منذ أسبوع

الوكيل الاخباري -

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قال مدير مستشفى الجامعة الأردنية، إسلام مساد، الأربعاء، إن المستشفى خصص 100 سرير لعلاج مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن جميعها ممتلئة منذ أكثر من أسبوع.وأضاف مساد، لبرنامج صوت المملكة، أن "السعة الاستيعابية للمستشفيات بشكل عام ليست بالضرورة أن تكون هي نفسها السعة الاستيعابية لمرضى كورونا، فالسعة الاستيعابية لمستشفى الجامعة الأردنية 600 سرير تتراوح هذه الأسرة بين المنامات العادية وغرف العناية المركزة وغرف العزل وغرف خداج وغرف الولادة وغيرها"."100 سرير مخصص لمرضى كورونا في مستشفى الجامعة وجميعها ممتلئة منذ ما يزيد عن أسبوع، وهي بخلاف مرضى كورونا الموجودين بالطوارئ بانتظار أسرة وعددهم اليوم 35 مريضا"، وفق مساد.