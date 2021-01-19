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الثلاثاء، 19-01-2021 11:39 ص

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن بدء استقبال طلبات الترشح لجائزة التميّز في مجال السلامة والصحة المهنيّة لعام (2021)على مستوى المنشآت والأفراد، والتي تنتهي يوم الخميس الموافق 28/2/2021.

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وأضافت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الجائزة تهدف إلى تعزيز تدابير السلامة والصحة المهنيّة ورفع مستوى بيئة العمل في كافة المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضمان وبمختلف قطاعاتها الاقتصادية . 

 

وأشار البيان إلى أن الجائزة تُمنح للمنشآت المتميزة في مجال الالتزام بتطبيق قوانين وتشريعات السلامة والصحة المهنيّة وأثرها بانخفاض معدلات إصابات العمل، وكذلك للأفراد المتميزين في حقل الدراسات والبحوث في مجالات السلامة والصحة المهنيّة، إضافة إلى أي مبادرات ميدانية متميّزة تهدف إلى تحسين مستويات السلامة والصحة المهنيّة والحدّ من حوادث إصابات العمل في المنشآت.


 




 

 


 

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