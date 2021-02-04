الخميس 04-02-2021
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 04-02-2021 06:37 م

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن السماح للمشتركين في مظلة الضمان الاجتماعي من أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات ممن لديهم (36) اشتراك فأكثر في الضمان الاجتماعي الاستفادة من برنامج مساند (1) المعدل "بدل التعطل"، حتى وإن كانوا قد استفادوا سابقاً من برنامج مساند (1) أو بدل التعطل شريطة أن لا يزيد مجموع الأرصدة المدينة للمشترك عن (8%) من مجموع أجوره المشمولة سابقاً في الضمان الاجتماعي.
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هذا وقد كان البرنامج لا يسمح سابقاً لهذه الفئة بالاستفادة من بدل التعطل إذا كان رصيد المشترك في الـتأمين مديناً، ويأتي هذا التعديل بهدف تمكين أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات المقييمن على أرض المملكة من الاستفادة من بدل التعطل أسوة بالمشتركين الأردنيين.

 




 

 


 

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