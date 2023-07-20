بيان صادر عن المركز الوطني للأمن السيبراني

الوكيل الاخباري - أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني، عن فتح باب التقدم للنسخة الثالثة من معسكر نشامى السايبر الذي أطلقه، بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية حتى 28 تموز الحالي.



وبحسب بيان للمركز اليوم الخميس، يهدف برنامج المعسكر، الذي سيستمر 4 أشهر؛ الى رفع قدرات خريجي تخصصات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل الأردني.



ويقدم البرنامج مجموعة من ورش العمل، والاختبارات، والواجبات، والامتحانات وتحديات أخرى إضافية لتعزيز تجربة تعلم الطلاب، حيث سيتم تدريب الطلّاب على مختلف موضوعات الأمن السيبراني، مثل القرصنة الأخلاقيّة، وأمن الشبكات، والترميز الآمن، إلى جانب أمور عديدة أخرى.



يشار إلى أن التسجيل في المعسكر يتم عبر زيارة الرابط المدرج على صفحات المركز الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

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