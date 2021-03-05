بيان صادر عن شركة مياه الاردن

الوكيل الاخباري -

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نفذت الكوادر الفنية في شركة مياه الاردن مياهنا زيارة تفقدية لمحطة التنقية في محافظة مادبا في اعقاب انتشار فيديو على وسائل الاتصال، كما وقد زار وزير البيئة د نبيل مصاروة ونائب لواء ذيبان د نصار الحيصة ونائب محافظ مادبا و رئيس بلدية مادبا يرافقهم الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا ومدير إدارة مياه مادبا بالوكالة محطة تنقية مادبا ومجرى السيل والاودية الجانبية.وتؤكد شركة مياه الأردن – مياهنا بانها تعمل على تشغيل محطات الصرف الصحي حسب الدليل التشغيلي المعتمد، وتحت اشراف الجهات الرقابية المختلفة وبما يضمن اندراج نوعية المياه الخارجة من هذه المحطات بما فيها محطة تنقية مادبا ضمن محددات المواصفة القياسية والتي تسمح بتصريف المياه المعالجة الى السيول والاودية كما هو حال معظم محطات التنقية، علما بان المياه المعالجة الخارجة من محطة تنقية مادبا يتم ضخها وبيعها للمزارعين ضمن اتفاقيات إعادة استخدام المياه المعالجة، وفي حالات محدودة ايام الهطول المطري الغزير يتم تصريف كميات المياه المعالجة الفائضة إلى مجرى الواد الجانبي وحسب المواصفة الاردنية المعتمدة للمياه المستصلحة.وأكدت الشركة وجود خطط على ارض الواقع ومشاريع منوي تنفيذها من خلال سلطة المياه لتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة في مواقع مختلفة.واوعز وزير المياه د معتصم السعيدان ولتعزيز الشفافية المطلقة مع المواطنين بجمع عينات من المياه المعالجة والمتدفقة الى مجرى الوادي لغايات فحصها للوقوف على نوعية المياه وتقييمها.كما قامت الجهات الرقابية المختلفة؛ سلطة المياه ووزارة البيئة بجمع عينات مختلفة ومن مواقع مختلفة لغايات إجراء الفحوصات المخبرية والتأكيد على مطابقة المياه المعالجة للمواصفات المعتمدة