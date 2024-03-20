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بيان صادر عن صندوق الائتمان العسكري

الأربعاء، 20-03-2024 11:51 م

بيان صادر عن صندوق الائتمان العسكري

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الوكيل الاخباري - جدد صندوق الائتمان العسكري وتكية أم علي اتفاقية الشراكة بينهما لمواصلة تقديم الدعم لبرامج التكية التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام في الأردن.

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ووقع عن الصندوق مديره العام مهند شحادة، وعن تكية أم علي مديرها العام سامر بلقر.


وسيتكفل الصندوق بـ 1000 وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك، وتغطية كلف طرود غذائية للأسر العفيفة والأشد فقراً بدعم 171 أسرة بواقع 684 فرداً، فيما يتطوع موظفو الصندوق في سكب وجبات الإفطار لضيوف موائد الرحمن التي تقدمها تكية أم علي خلال شهر رمضان في مقرها لما يقارب 4000 صائم، بالإضافة إلى المشاركة في البرامج التطوعية المختلفة خلال العام.

 

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