بيان صادر عن عشيرة العريف إبراهيم الشقارين - وثيقة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حمّلت عشيرة الشقارين الحكومة مسؤولية استشهاد العريف إبراهيم عاطف الشقارين، أثناء مداهمة مشتبه به في قتل الشهيد العميد عبد الرزاق الدلابيح، في معان.



وقالت عشيرة الشقارين في بيان، الاثنين، إن "ما حدث اليوم ما هو إلا انعكاس عن سوء إدارة المشهد في جميع أرجاء الوطن من قبل الحكومات المتعاقبة على الأردن، وما هو إلا دليل تقاعس وعدم انتماء من قبل هذه الحكومات التي لا تنتمي إلى الأردن والأردنيين".



وتاليا نص البيان :

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