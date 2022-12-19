الإثنين 19-12-2022
الوكيل الاخباري

البحرين تتضامن مع الأردن

شاهد بالفيديو : موقع الاشتباكات العنيفة اثناء المداهمة الأمنية بمعان

روسيا تعلق على قرار الأردن حول التحليق عبر أجوائه

الأردنيون يشيعون الشهيد إبراهيم الشقارين

بيان صادر عن عشيرة العريف إبراهيم الشقارين - وثيقة

فاعليات في المحافظات تستنكر استهداف رجال الأمن العام

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات

تشييع جثمان الشهيد معتز النجادا - صور

ولي العهد يشارك بتشييع جثمان الشهيد النقيب غيث الرحاحلة

معلومات تكشف لأول مرة عن الإرهابي المقتول في الحسينية

الإثنين، 19-12-2022 05:01 م

بيان صادر عن عشيرة العريف إبراهيم الشقارين - وثيقة

ddd


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حمّلت عشيرة الشقارين الحكومة مسؤولية استشهاد العريف إبراهيم عاطف الشقارين، أثناء مداهمة مشتبه به في قتل الشهيد العميد عبد الرزاق الدلابيح، في معان.
 
وقالت عشيرة الشقارين في بيان، الاثنين، إن "ما حدث اليوم ما هو إلا انعكاس عن سوء إدارة المشهد في جميع أرجاء الوطن من قبل الحكومات المتعاقبة على الأردن، وما هو إلا دليل تقاعس وعدم انتماء من قبل هذه الحكومات التي لا تنتمي إلى الأردن والأردنيين".

وتاليا نص البيان  : 

اضافة اعلان

 



 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
www

البحرين تتضامن مع الأردن

gggggg

شاهد بالفيديو : موقع الاشتباكات العنيفة اثناء المداهمة الأمنية بمعان

wwww

روسيا تعلق على قرار الأردن حول التحليق عبر أجوائه

1413532

الأردنيون يشيعون الشهيد إبراهيم الشقارين

0L5A1485 - Copy

فاعليات في المحافظات تستنكر استهداف رجال الأمن العام

wtvkj5g2

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات

أخبار متعلقة
مبنى رئاسة الوزراء

كريشان: حريصون على الاستماع لمطالب القطاعات كافة

9202217111911469300946

تفاصيل اتفاق فك إضراب التكاسي والحافلات - فيديو

1670762981775

الأميرة بسمة بنت طلال تؤكد أهمية محاربة العنف والتوعية بمخاطره على الأسرة والسلم المجتمعي

file (1)

حماية المستهلك تطالب الحكومة بمزيد من الإجراءات لتوفير السلع بأسعار معتدلة

6393169ec143a

رصد 40.8 مليون دينار لدعم الطيران منخفض التكاليف والعارض بمشروع موازنة 2023

0L5A5769

الحكومة: انخفاضات واضحة على أسعار السلع محليا