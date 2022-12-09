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الجمعة، 09-12-2022 02:31 م

رصد 40.8 مليون دينار لدعم الطيران منخفض التكاليف والعارض بمشروع موازنة 2023

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الوكيل الاخباري- رصدت الحكومة في مشروع الموازنة العامة والوحدات الحكومية 2023، مبلغ 40.8 مليون دينار؛ لدعم حملات تسويق الطيران منخفض التكاليف/ المنتظم، والطيران العارض.اضافة اعلان


ورفعت الحكومة تقديراتها ضمن مشروع الموازنة لدعم حملات تسويق الطيران منخفض التكاليف / المنتظم بقيمة 12 مليون دينار تقريبا إلى 36.1 مليون دينار للعام 2023، بحيث أنفقت قرابة 24 مليون دينار في عام 2022 "إعادة تقدير".

وخصصت الحكومة مبلغ 4.7 مليون دينار لدعم الطيران العارض، بحيث أنفقت القيمة ذاتها خلال عام 2022 بعد "إعادة التقدير".

وحددت الحكومة في مشروع الموازنة 2023 لإطلاق الهوية السياحية الجديدة للأردن، بقيمة 1.4 مليون دينار.

وبدأت رابع شركات الطيران منخفض التكاليف شركة "فولينغ الجوية" بتسيير رحلاتها للأردن وفق تصريحات سابقة لمدير عام هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات.

شركة فولينغ تعتبر رابع شركات الطيران منخفضة التكاليف التي تنقل السياح للمملكة، بالإضافة إلى راين إير وايزي جت وويز إير .

 




 

 


 

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