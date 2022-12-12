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الإثنين، 12-12-2022 04:34 م

كريشان: حريصون على الاستماع لمطالب القطاعات كافة

مبنى رئاسة الوزراء


 الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن الحكومة حريصة على الاستماع لمطالب كافة القطاعات.

وأضاف خلال اجتماع نيابي، الإثنين، أنها الحكومة استجابت منذ اليوم الأول لمطالب العاملين في قطاع الشحن مثلما استجابت يوم أمس الأحد لمطالب قطاع نقل الركاب.

وأشار كريشان في حديثه إلى أن الحكومة على تواصل مع كافة الأطراف المعنية في هذا القطاع، مؤكداً أهمية التواصل والتعاون ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن الأطر والمحددات الدستورية.

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