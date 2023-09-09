بيان صادر عن مجلس النقباء



الوكيل الاخباري - أعرب مجلس النقباء عن تعازيه الحارّة لأسر ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق عدة في المغرب وصنف بأنه الأعنف منذ قرن.



وتمنى المجلس في بيان صدر عنه اليوم السبت، الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وعبر عن تعاطف النقابات المهنية وتضامنها مع الشعب المغربي الشقيق بهذا المصاب الأليم، وتمنياته بتجاوز هذه المحنة بأسرع وقت.



ودعا المجلس، الدول العربية والإسلامية وجميع دول العالم إلى مد يد العون لمساعدة المتضررين من الزلزال لتجاوز محنتهم.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة