بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الوكيل الاخباري - حققت مديرية الأمن العام جائزة عربية جديدة في مجال التوعية، بحصولها على المركز الأول عن أفضل نشرة توعويه تثقيفية، والمركز الثالث عن أفضل فيلم توعوي في مجال الدفاع المدني، ضمن المسابقة التي نظمها مجلس وزراء الداخلية العرب.



وجاء الإعلان عن نتائج المسابقة على هامش انعقاد المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني)، والذي عقد في المغرب.



وسلم الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الجوائز للفائزين في المسابقة، والتي تعقد كل سنتين على مستوى أجهزة الحماية المدنية والدفاع المدني في الدول العربية، وجاءت هذا العام تحت عنوان الحماية المدنية (الدفاع المدني) في التعامل مع التغيرات المناخية.

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