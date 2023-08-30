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الأربعاء، 30-08-2023 08:56 ص

مديرية الأمن العام وجمعية الفنادق تنظمان ورشة عمل لتعزيز الأمان في المنشآت الفندقية بالبتراء

19-02-04_16-38-39


الوكيل الإخباري- عقدت مديرية الأمن العام من خلال إداراتها التخصصية (الشرطة السياحية، الأمن الوقائي، الدفاع المدني، الإقامة والحدود، العمليات والسيطرة، وحدة الاتجار بالبشر في البحث الجنائي) بالشراكة وبالتعاون مع جمعية الفنادق الأردنية وسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي، ورشة عمل تخصصية للعاملين في أمن "المنشآت الفندقية في مدينة البتراء" لمدة ١٠ ساعات وعلى مدار يومين.

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هدفت إلى رفع الوعي حول المعايير الوطنية والدولية للإجراءات الأمنية والسلامة العامة في المنشآت السياحية الفندقية.


ورشة العمل عرفت المشاركين بأكثر الوسائل ملائمة لتطبيق وسائل الأمن والسلامة لخدمة ضيوف الأردن. وتحدث الرائد طلال الرشايدة من إدارة الشرطة السياحية في الورشة عن الدور المحوري للأمن في القطاع السياحي، ومدى الحاجة لعقد مثل هذه الورشات لرفع الوعي الأمني حول بروتوكولات العمل الأمني السياحي، مشددًا على أهمية التدقيق الأمني للأشخاص العاملين في القطاع، وكذلك أهمية وجود خطط وفرق طوارئ مؤهلة للاستجابة الوقائية لمنع وقوع الحوادث والتعامل الحرفي معها.


ومن جهة أخرى، شكر السيد مصطفى كعوش مديرية الأمن العام وإدارة الشرطة السياحية وتعاون إداراتها التخصصية على الحفاظ على سلامة ضيوف المملكة من خلال خط الدفاع الأول داخل المنشآت الفندقية، وهم موظفي الأمن وكوادرهم، وأشار إلى بعض الإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل الجمعية وبالتعاون مع مديرية الأمن العام لرفع كفاءة العاملين داخل المنشآت الفندقية من خلال ورش العمل والدورات التدريبية والتي تسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للسياح.


وقال أيضًا إن جمعية الفنادق الأردنية تضع الدورات التدريبية المتخصصة في سلم أولوياتها وخاصة للعاملين في القطاع الفندقي باعتبارهم من أهم الركائز الأساسية لصناعة السياحة ورافد لل اقتصاد الوطني، موجهًا شكره لجهود وحدات مديرية الأمن العام وإدارة الشرطة السياحية، ومعبّرًا عن أهمية التعاون والتنسيق المستمرين لتطوير القطاع السياحي بشكل عام والقطاع الفندقي بشكل خاص، نظرًا لدورهما الأساسي في الاقتصاد الوطني.


 




 

 


 

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