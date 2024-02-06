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الثلاثاء، 06-02-2024 08:28 ص

بيان صادر عن نقابة الفنانين الأردنيين

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الوكيل الإخباري- تعقد نقابة الفنانين اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي يوم الجمعة الموافق لـ 1 آذار 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحا في قاعة المؤتمرات - المركز الثقافي الملكي ليتم مناقشة العديد من القضايا وانتخاب نقيبا للفنانين ومجلس النقابة للدورة "13" 2024-2026 .

واشارت النقابة الى فتح باب الترشيح لشغل منصب النقيب وأعضاء المجلس اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 16/02/2024، وسيتم إغلاق باب الترشيح قبل موعد الانتخابات المقررة  بثلاثة أيام، أي يوم الثلاثاء الموافق 27/02/2024، وذلك وفقًا لأحكام المادة رقم (17/أ) من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997.

ونوهت النقابة الى ضرورة مراجعة ديوان النقابة لاستلام رقعة الدعوة للمؤتمر المشار إليه أدناه

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