بيان صادر عن نقابة الفنانين الأردنيين

الوكيل الإخباري- تعقد نقابة الفنانين اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي يوم الجمعة الموافق لـ 1 آذار 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحا في قاعة المؤتمرات - المركز الثقافي الملكي ليتم مناقشة العديد من القضايا وانتخاب نقيبا للفنانين ومجلس النقابة للدورة "13" 2024-2026 .



واشارت النقابة الى فتح باب الترشيح لشغل منصب النقيب وأعضاء المجلس اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 16/02/2024، وسيتم إغلاق باب الترشيح قبل موعد الانتخابات المقررة بثلاثة أيام، أي يوم الثلاثاء الموافق 27/02/2024، وذلك وفقًا لأحكام المادة رقم (17/أ) من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997.



ونوهت النقابة الى ضرورة مراجعة ديوان النقابة لاستلام رقعة الدعوة للمؤتمر المشار إليه أدناه

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