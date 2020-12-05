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السبت، 05-12-2020 01:35 م

بيان صادر عن ورثة العلامة علي الحلبي رحمه الله

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الوكيل الإخباري - أصدر ورثة العلامة علي الحلبي بيانا طالبوا فيه بالرجوع إليهم حال قرر محبو الشيخ طباعة كتبه أو نشر مقالاته ونحو ذلك من الأفعال التي تخدم تراث الشيخ العلمي.
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وتاليا نص البيان الذي وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه:

فقد تابعنا وبلغنا ما يتم تداوله بين طلبة العلم ومحبي الشيخ رحمه الله من أفكار وخطوات لخدمة تراثه العلمي ونشره، وهم مشكورون على حسن قصدهم وحبهم للشيخ ونشر علمه.. ونرجو من كل أصحاب النوايا الطيبة من طلبة العلم الراغبين في عمل تفريغ لأشرطة الوالد، أو طباعة كتبه ونشرها، أو تجميع مقالاته، وغير ذلك مما هو من التراث العلمي؛ نرجو أن لا يفعلوا شيئاً من ذلك قبل الرجوع للورثة والاتفاق معهم ، لأن هناك أموراً قانونية ورسمية يجب مراعاتها بعد وفاة الشيخ رحمه الله.. وهناك جهات معينة ستتولى بعض هذه الأمور، لذا لا بد من الاتفاق والموافقة من قبلنا قبل أي شيء عملي وواقعي .. شكراً لكم جميعاً وبارك الله فيكم

 




 

 


 

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