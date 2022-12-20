بيان صادر من عشائر السلط عامة وعشيرة الرحاحلة خاصة

الوكيل الإخباري -

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طالبت عشيرة الشهيد النقيب غيث الرحاحلة الحكومة بسرعة الكشف عن هوية قاتل الشهيد غيث وكل من تعاون وتواطئ وساعد لتنفيذ هذه الجريمة النكراء، واحالتهم للقضاء العادل للقصاص منهم وبأسرع وقت.وأكدت عشيرة الرحاحلة في بيان صادر عنها انهم يقفون مع الوطن وخلف القيادة لما فيه مصلحة الوطن دائما.وتاليا نص البيان:بسم الله الرحمن الرحيمبيان صادر عن أبناء عشائر السلط عامه وعشيرة الرحاحلة خاصة في محافظة البلقاء وفي كافة أرجاء الوطن ."وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"واذ ننعى شهيد الوطن ابننا الشهيد النقيب غيث قاسم سمور الرحاحلة الذي طالته يد الغدر ويد الخارجين عن القانون مقبلا غير مدبر .وإذ نؤكد كابناء عشيرة الرحاحلة وقوفنا مع الوطن وخلف قيادتنا الهاشمية لما فيه مصلحة الوطن دائما .وبناءا على البيان الصادر من مديرية الامن العام بخصوص عملية استشهاد ابننا غيث وثله من خيرة نشامى الامن العام والذين قدموا أرواحهم أثناء تأدية الواجب بمداهمة وكر قاتلي زميلهم الشهيد العميد عبدالرزاق الدلابيح وما صدر بالبيان الأمني من تأكيد على أن من تم القبض عليهم ومن تم قتله أثناء المداهمة وحسب جميع الأدلة الجرمية التي أكدت تطابق جميع الادوات الجرمية بما قاموا به من فعل دنيء .وعليه نطالب الحكومة بسرعة الكشف عن هوية قاتل ابننا الشهيد غيث وكل من تعاون وتواطئ معه وساعده لتنفيذ جريمته النكراء، واحالتهم للقضاء العادل للقصاص منهم وبأسرع وقت وبحسب ما صدر من مديرية الأمن العام ببيانات القبض على المتورطين في هذه العملية مع احتفاظها بجميع حقوقنا العشائرية .صادر عن عشيرة الرحاحلة بتاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٢