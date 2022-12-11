ورشة في البلقاء التطبيقية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

الوكيل الاخباري - نظمت جامعة البلقاء التطبيقية، بالتعاون مع جمعية معهد تضامن النساء، اليوم الأحد، ندوة حوارية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.



وبينت المديرة التنفيذية للجمعية أنعام العشا، إن معهد تضامن النساء جمعية أردنية تعنى بحقوق المرأة والدفاع عن قضايا وحقوق النساء والفتيات وضحايا العنف والتمييز، إذ تبنت العديد من المشاريع والبرامج ونفذت مئات من الأنشطة والدورات التدريبية وقدمت الإرشاد القانوني والاجتماعي والمساعدة القانونية والمتابعات الإدارية للنساء والفتيات مما أسهم في تمكينهن وتوفير الحماية والمساعدة اللازمة لهن، وفي تحسين سبل الحياة والخيارات والفرص المتاحة أمامهن.

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