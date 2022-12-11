الأحد 11-12-2022
الوكيل الاخباري

ما هو الفيروس التنفسي المخلوي المنتشر بالاردن ؟

الحنيفات يبحث تعزيز التعاون الزراعي مع الولايات المتحدة

ندوة حول اللاجئين وحقوق الإنسان في اليرموك

محاضرة في جامعة آل البيت حول مخاطر الإعلام الرقمي

تحذير من فيديوهات قديمة او مستوردة بأنها من الاردن

50 فتاة يستفدن من يوم وظيفي لصناعة إربد

مياه اليرموك تبحث خطة تنفيذ المشاريع مع البنك الدولي

الأميرة سمية تترأس مشاركة الجمعية العلمية الملكية في المنتدى العالمي للعلوم بجنوب إفريقيا

ورشة عمل في البادية الشمالية الغربية حول سيادة القانون

ورشة في البلقاء التطبيقية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

الأحد، 11-12-2022 07:08 م

ورشة في البلقاء التطبيقية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

122022109392101781880


الوكيل الاخباري - نظمت جامعة البلقاء التطبيقية، بالتعاون مع جمعية معهد تضامن النساء، اليوم الأحد، ندوة حوارية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وبينت المديرة التنفيذية للجمعية أنعام العشا، إن معهد تضامن النساء جمعية أردنية تعنى بحقوق المرأة والدفاع عن قضايا وحقوق النساء والفتيات وضحايا العنف والتمييز، إذ تبنت العديد من المشاريع والبرامج ونفذت مئات من الأنشطة والدورات التدريبية وقدمت الإرشاد القانوني والاجتماعي والمساعدة القانونية والمتابعات الإدارية للنساء والفتيات مما أسهم في تمكينهن وتوفير الحماية والمساعدة اللازمة لهن، وفي تحسين سبل الحياة والخيارات والفرص المتاحة أمامهن.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
fff

ما هو الفيروس التنفسي المخلوي المنتشر بالاردن ؟

w

الحنيفات يبحث تعزيز التعاون الزراعي مع الولايات المتحدة

122022894323152590362

ندوة حول اللاجئين وحقوق الإنسان في اليرموك

1220228143439287207244

محاضرة في جامعة آل البيت حول مخاطر الإعلام الرقمي

1120221223170957202002

تحذير من فيديوهات قديمة او مستوردة بأنها من الاردن

1020222921514372209329

50 فتاة يستفدن من يوم وظيفي لصناعة إربد

أخبار متعلقة
اسعار-المحروقات-سعر-البنزين-اسعار-المشتقات-النفطية-والسولار-990x556

محافظ البلقاء ينفى لموقع الوكيل صدور قرارات مهمة بعد ساعات

w

حوارية حول التحديات التي تواجه النساء ذوات الإعاقة بالقطاع الخاص بإربد

w

توزيع كسوة الشتاء على نزلاء مركز الفحيص للصحة النفسية

244041241_346088193971044_3437621854980650202_n

زراعة البلقاء: مؤشرات الموسم المطري الحالي تبشر بالخير

wwww

استحداث ماجستير قانون وبكالوريوس علم الحاسوب في البلقاء التطبيقية

d758e35f-5a51-493f-968c-0a669806f35c

وزير الأشغال يوعز بدراسة واقع الطرق في البلقاء ومأدبا