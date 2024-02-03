السبت 03-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الامن العام : الدفاع المدني يتمكن من اخماد حريق ضخم أتى على مصنع

الملك يعزي بوفاة النائب الذيابات

الامن العام : وفاة 4 اشخاص من عائلة واحدة بسبب مدفأة الغاز

بيان عاجل صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية

تحذيرات أممية من توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية نحو رفح

بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم

القيادة الوسطى الأميركية: أسقطنا 7 مسيّرات فوق البحر الأحمر

تطوير المناهج : هكذا سيكون امتحان التوجيهي بالاردن عام 2026

تسليم الدعم الملكي السنوي بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك

السبت، 03-02-2024 06:34 م

بيان عاجل صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية

111


الوكيل الاخباري – أكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة، أن سلاح الجو الملكي الأردني لم يشارك في الغارات الجوية التي نفذتها القوات الجوية الأمريكية داخل الأراضي العراقية.

اضافة اعلان


وأفاد المصدر، أنه لا صحة للتقارير الصحفية التي تم تداولها صباح هذا اليوم حول مشاركة طائرات أردنية في العمليات التي نفذتها طائرات أمريكية داخل العراق.


وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تحترم سيادة العراق الشقيق، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن مع الدول العربية كافةً.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22

الامن العام : الدفاع المدني يتمكن من اخماد حريق ضخم أتى على مصنع

1202431185840403292265

الملك يعزي بوفاة النائب الذيابات

الدفاع المدني 4

الامن العام : وفاة 4 اشخاص من عائلة واحدة بسبب مدفأة الغاز

1202421223531416525673

بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

مبنى رئاسة الوزراء

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم

1202410191822866882879

تطوير المناهج : هكذا سيكون امتحان التوجيهي بالاردن عام 2026

أخبار متعلقة
4

متحف الدبابات يطلق تجربة قيادة الدبابة والرماية باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي

920232112454391399883

توجيهات من رئيس هيئة الأركان اللواء الركن الحنيطي

000

شيوخ ووجهاء منطقة شفا بدران يثمنون الدور المحوري للملك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

القوات المسلحة

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

1

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات مجتمعية نسائية وشبابية ومؤسسات مجتمع مدني

القوات المسلحة

بيان عاجل صادر عن القوات المسلّحة الأردنية