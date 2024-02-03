بيان عاجل صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية

الوكيل الاخباري – أكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة، أن سلاح الجو الملكي الأردني لم يشارك في الغارات الجوية التي نفذتها القوات الجوية الأمريكية داخل الأراضي العراقية.

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وأفاد المصدر، أنه لا صحة للتقارير الصحفية التي تم تداولها صباح هذا اليوم حول مشاركة طائرات أردنية في العمليات التي نفذتها طائرات أمريكية داخل العراق.



وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تحترم سيادة العراق الشقيق، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن مع الدول العربية كافةً.