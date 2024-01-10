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الأربعاء، 10-01-2024 08:42 م

توجيهات من رئيس هيئة الأركان اللواء الركن الحنيطي

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الوكيل الاخباري – زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد اليوم الأربعاء، جناح الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للاستطلاع الجوي، وكان في استقباله قائد سلاح الجو الملكي.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي، إلى إيجاز عن المهام والواجبات المناطة بالجناح، بما فيها إسناد مرتبات حرس الحدود لمراقبة وضبط محاولات التسلل وتهريب المواد المخدرة على طول حدود المملكة.


وفي سياق متصل، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية، وسرية العمليات الجوية التابعة لوحدة الدعم الخاصة/51.


واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عن سير العمل في تنفيذ الإنزالات الجوية للمساعدات المقدمة إلى الأهل والأشقاء في قطاع غزة، وآلية تجهيز وإسقاط صناديق المساعدات المتخصصة والمزودة بمظلات متطورة، التي تتطلب فريقاً متخصصاً بهدف إيصالها في الزمان والمكان المحددين.


ووجه رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال الزيارة على استمرار القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بتطوير منظومة سلاح الجو الملكي بما يعزز قدرة السلاح على حماية سماء الوطن والدفاع عن حدوده، وتنفيذ المهام الواجبات المناطة به بكل احترافية وتميز.

 

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