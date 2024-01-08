رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات مجتمعية نسائية وشبابية ومؤسسات مجتمع مدني

الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، وفودا تضم ممثلين عن فعاليات مجتمعية ونسائية وشبابية ومؤسسات مجتمع مدني، خلال ثلاثة لقاءات منفصلة.



وضمت الوفود ممثلين عن التحالف الوطني لمكافحة المخدرات وعن ملتقى التقدم النسائي وممثلين عن أبناء منطقة الهاشمي الشمالي.



وفي بداية اللقاءات، التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، استعرض العيسوي مواقف الأردن وجهود جلالة الملك المتواصلة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانتهاكات والإجراءات التعسفية الإسرائيلية بحق الأشقاء الفلسطينيين في القطاع والضفة الغربية.

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من جهتهم، عبر الحضور، خلال اللقاءات الثلاثة، عن فخرهم واعتزازهم بقيادتهم الهاشمية ومواقفها الشجاعة تجاه قضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرين إلى أن الأردن سيبقى على الدوام الوطن العظيم الشامخ بقيادته الحكيمة وشعبه الوفي.

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