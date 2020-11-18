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الأربعاء، 18-11-2020 01:01 م

بعد قفزة قياسية بإصابات كورونا بالعقبة

بيان عاجل من وزارة الصحــة

تمام
وزارة الصحة


الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الصحة، أن الفرق الوبائية المتخصصة تتابع الحالات المثبت اصابتها في احد المصانع في محافظة العقبة ويتم التعامل معها ضمن البروتوكول العلاجي والوقائي باتخاذ التدابير الصحية والتأكيد على تطبيقها من خلال متابعة الحالات وعزلها وفحص المخالطين للحد من انتشار سلسلة العدوى.

وبينت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاربعاء ، وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه  انها سجلت في الاونة الاخيرة عددا من الاصابات لعاملين في مؤسسات القطاع العام والخاص على حد سواء لاسيما في المصانع او المؤسسات بمختلف اشكالها.

وزاد البيان " في حال ثبوت إصابة شخص بفيروس كورونا وتظهر عليه الاعراض يجدر الاتصال مع المعنيين على الخط المخصص للاستفسار عن فيروس كورونا 111 لمتابعة حالته الصحية او ادخاله الى المستشفى".

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وقد قام مدير صحة العقبة الدكتور صائب حياصات ، بتفقد المصانع التي سجلت بها حالات الإصابة بالفيروس والتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية المطلوبة، كما اطلع مساعد الأمين للرعاية الصحية الاولية الدكتور غازي شركس خلال تواجده في المحافظة على الإجراءات المتخذة لضمان تطبيق البروتوكولات بالمستوى المطلوب.


ومن الجدير بالذكر أن السلطات الصحية والإدارية في محافظة العقبة تتابع وتنسق مع الأجهزة المعنية ضمان استقرار الوضع الصحي في جميع المؤسسات والمنشآت من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية واي إجراء يحتاج إلى متابعة.

 

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