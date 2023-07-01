السبت 01-07-2023
الوكيل الاخباري

“التعاون الإسلامي” تعقد اجتماعاً طارئاً في جدة

السياحة : إعداد نسخة جديدة ومختلفة من برنامج أردننا جنة

بيان من تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بشأن محطات شحن المركبات الكهربائية في الاردن

الأمن يبيّن حقيقة تعرّض رقيب سير للإعتداء بأداة حادة في عمّان

ادخال طفل 3 اعوام للعناية الحثيثة بعد ان سقط عن سريره في اربد

أمن الحج السعودي: ضبط أكثر من 17.5 الف شخص حاول الحج بلا تصريح

قرار جديد من إيلون ماسك بشأن عدد قراءة المنشورات على تويتر

مدير الجمارك يتفقد المدورةوالمطار

قرابة 10 آلاف زائر لتلفريك عجلون خلال فترة عيد الأضحى

الفيفا يوافق على اختبار قانون جديد للتسلل

السبت، 01-07-2023 10:37 م

بيان من تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بشأن محطات شحن المركبات الكهربائية في الاردن

11-1


الوكيل الإخباري - تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الشهر الماضي 9 طلبات لرخص جديدة لمحطات شحن مركبات كهربائية عامة، فيما كان عددها 4 طلبات الشهر السابق وطلبا واحدا فقط خلال نفس الشهر من العام الماضي.

اضافة اعلان

 

وبحسب بيان لهيئة الطاقة والمعادن، فقد قبلت الهيئة طلبا واحدا لتجديد رخصة محطة شحن كهربائية عامة خلال الشهر الماضي.


وقالت الهيئة إنها منحت موافقات لـ2000 عداد شحن مركبات كهربائية، ويتوفر حاليا 54 رخصة لمحطات شحن منها 41 عامة و13 خاصة، وإن هناك عدة محطات شحن قيد الإنشاء بانتظار استكمال إجراءات الترخيص والتشغيل.


وأصدرت الهيئة حديثا تعليمات لترخيص أنشطة شحن المركبات الكهربائية، وقامت بتحديد تعرفة وعمولات محطات الشحن القائمة حالياً، مؤكدة الاستمرار في تطوير التشريعات والتعليمات التي تدعم وتساند عملية التحول نحو استخدام المركبات الكهربائية.


ووفقا لهذه التعليمات المنشورة حديثا في الجريدة الرسمية، وفيما يخص محطات الشحن الخاصة فإنه لايجوز لأي شخص أن ينشئ أو يمتلك أو يدير أو يشغل محطة شحن للمركبات الكهربائية دون الحصول على تصريح أو رخصة صادرة عن الهيئة.


يشار إلى أن الهيئة أعلنت في وقت سابق البدء بتطبيق نظام التعرفة المرتبطة بالزمن بشكل اختياري على بعض القطاعات منها شحن المركبات الكهربائية، حيث اعتمدت الهيئة 3 فترات؛ الأولى فترة الذروة تحددت بين الساعة الخامسة مساء ولغاية الساعة الحادية عشرة قبل منتصف الليل، والفترة الثانية خارج أوقات الذروة بين الساعة السادسة صباحا والثانية بعد الظهر، واعتبار بقية اليوم على أنه الفترة الثالثة وهي الذروة الجزئية. 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
102022117511734963074

السياحة : إعداد نسخة جديدة ومختلفة من برنامج أردننا جنة

1688238807927

تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن في الزرقاء

7202311523205593199

الأمن يبيّن حقيقة تعرّض رقيب سير للإعتداء بأداة حادة في عمّان

3202117124612513260277

ادخال طفل 3 اعوام للعناية الحثيثة بعد ان سقط عن سريره في اربد

1688233495017

مدير الجمارك يتفقد المدورةوالمطار

494776

الآلاف يتفاعلون مع فعاليات صيف الأردن في اربد

أخبار متعلقة
7

صدور نظام السلامة والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات

620234162623338382070

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

إرادة ملكية

صدور إرادات ملكية بثلاثة أنظمة معدلة تعنى بالعقبة

266424_48_1587558856

خفض رسوم ترخيص المركبات التي سعتها أكثر من 4000 سي سي 200 دينار و 3000 سي سي 150 دينار

www

القضاة : الضابطة الجمركية تضفي المزيد من القوة على العمل الجمركي