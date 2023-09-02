بيان من جمعية البنوك الاردنية

الوكيل الإخباري - أعلنت جمعية البنوك في الأردن عن تشكيل لجنة المسؤولية المجتمعية والاستدامة، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات مجلس إدارة الجمعية خلال اجتماعه المنعقد في آب الماضي.



وقالت الجمعية في بيان صحفي اليوم السبت، إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة وجود لجنة مختصة بالمسؤولية المجتمعية والاستدامة في الجمعية بهدف تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية وتوجيهها نحو الأولويات والرؤى الوطنية والشكل الذي يعظم من الأثر الناجم عنها.



واستهدف الاجتماع الأول مناقشة عدد من المواضيع المهمة المدرجة على أجندة اجتماع اللجنة، ومنها مناقشة الأهداف والدور المهم المناط باللجنة والتعريف بالأسس والآليات المعتمدة بخصوص مساهمات البنوك في المبادرات الجماعية التي يتم إطلاقها.



كما جرى خلال الاجتماع التوافق على وضع سياسة خاصة للمسؤولية المجتمعية بحيث تتضمن تلك الأسس المجالات والقطاعات المستهدفة، وبالشكل الذي يساهم في تعظيم الأثر الناجم عنها.

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وفي ختام الاجتماع، أعلن مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، عن انطلاق أعمال اللجنة رسميا في الجمعية، وبما يسهم في تعزيز دور البنوك في تحقيق الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.



وقال المحروق إن اللجنة ستشكل منصة للتنسيق بين البنوك الأعضاء في مجلس الإدارة، وستعمل على تقديم مبادرات تعزز من دور البنوك في خدمة المجتمع.

